烏克蘭總統澤倫斯基今會普亭 示威民眾不准他「投降」

烏克蘭總統澤倫斯基今天（9日）將在巴黎會晤俄國總統普亭和德法兩國領袖，討論结束烏東戰事計畫。烏克蘭人擔心澤倫斯基會向普亭「投降」，8日在基輔獨立廣場示威。

俄烏長達五年的衝突起自俄羅斯兼併克里米亞，並支持頓巴斯（Donbas）的親俄分離主義分子，該區至今1萬3000人死亡，戰事還看不到終點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭的心思深藏不露。根據外交和政治觀察家，基輔和莫斯科對於該採取哪些步驟以維持較長期的和平，分歧仍大。

然而，澤倫斯基願意與普亭會談，已激怒許多烏克蘭人。因為擔心澤倫斯基向普亭屈服，數千人在峰會前夕於徹底守候在總統府前，等待這場「諾曼地模式」四國會談的結果。

澤倫斯基的確在會前做出重要讓步：他接受一項呼籲讓分離主義分子控制地區舉辦選舉的方案，這將為頓內茨克（Donetsk）和盧干斯克（Luhansk）兩州部分地區的特殊自治地位鋪路。

但魔鬼都藏在細節裡。烏克蘭方面說，必須先能全盤控制自己的邊界才能辦理選舉。目前，烏東邊界的那些地區在俄羅斯支持的分離主義分子手裡。

澤倫斯基說：「我的立場非常簡單：在暫被占領的頓克茨克和盧干斯克選舉的當下，烏克蘭必須能完全控制我們的邊界。我很確定此事。沒錯，難的是如何達成協議。」

民眾拉起寫有「直到能維護安全和解除占領，頓巴斯不准辦選舉」的抗議布條，他們警告澤倫斯基不要在巴黎會談時踩「紅線」。

烏克蘭議員索夫桑（Inna Sovsun）說：「我們想結束戰爭，但不要不計代價的和平。不能依普亭的條件、而是要依烏克蘭的條件談和。因為是我們遭到攻擊。烏克蘭遭普亭攻擊。」

俄烏衝突已大致被忘懷，至少在美國如此，川普彈劾案在華府正鬧得沸沸揚揚，主因是川普曾想扣住給烏克蘭的軍援，以施壓澤倫斯基挖政治對手的黑料。川普否認上述指控。川普彈劾案讓烏克蘭懷疑，美國對基輔的承諾是否會動搖。