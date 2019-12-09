親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

烏克蘭總統澤倫斯基今會普亭 示威民眾不准他「投降」

2019-12-09 10:42聯合報 編譯季晶晶／即時報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天（9日）將在巴黎會晤俄國總統普亭和德法兩國領袖，討論结束烏東戰事計畫。烏克蘭人擔心澤倫斯基會向普亭「投降」，8日在基輔獨立廣場示威。

俄烏長達五年的衝突起自俄羅斯兼併克里米亞，並支持頓巴斯（Donbas）的親俄分離主義分子，該區至今1萬3000人死亡，戰事還看不到終點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭的心思深藏不露。根據外交和政治觀察家，基輔和莫斯科對於該採取哪些步驟以維持較長期的和平，分歧仍大。

然而，澤倫斯基願意與普亭會談，已激怒許多烏克蘭人。因為擔心澤倫斯基向普亭屈服，數千人在峰會前夕於徹底守候在總統府前，等待這場「諾曼地模式」四國會談的結果。

澤倫斯基的確在會前做出重要讓步：他接受一項呼籲讓分離主義分子控制地區舉辦選舉的方案，這將為頓內茨克（Donetsk）和盧干斯克（Luhansk）兩州部分地區的特殊自治地位鋪路。

但魔鬼都藏在細節裡。烏克蘭方面說，必須先能全盤控制自己的邊界才能辦理選舉。目前，烏東邊界的那些地區在俄羅斯支持的分離主義分子手裡。

澤倫斯基說：「我的立場非常簡單：在暫被占領的頓克茨克和盧干斯克選舉的當下，烏克蘭必須能完全控制我們的邊界。我很確定此事。沒錯，難的是如何達成協議。」

民眾拉起寫有「直到能維護安全和解除占領，頓巴斯不准辦選舉」的抗議布條，他們警告澤倫斯基不要在巴黎會談時踩「紅線」。

烏克蘭議員索夫桑（Inna Sovsun）說：「我們想結束戰爭，但不要不計代價的和平。不能依普亭的條件、而是要依烏克蘭的條件談和。因為是我們遭到攻擊。烏克蘭遭普亭攻擊。」

俄烏衝突已大致被忘懷，至少在美國如此，川普彈劾案在華府正鬧得沸沸揚揚，主因是川普曾想扣住給烏克蘭的軍援，以施壓澤倫斯基挖政治對手的黑料。川普否認上述指控。川普彈劾案讓烏克蘭懷疑，美國對基輔的承諾是否會動搖。

但澤倫斯基8日和國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）通電話時，獲知IMF初步同意三年55億美元金援案的好消息。

烏克蘭民眾8日在基輔獨立廣場示威，要求烏國總統澤倫斯基不要向普亭「投降」。法新社
烏克蘭民眾8日在基輔獨立廣場示威，要求烏國總統澤倫斯基不要向普亭「投降」。法新社
分享

烏克蘭普亭

延伸閱讀

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判...

澤倫斯基將會普亭 烏克蘭民眾上街怒吼別相信他

美眾院草擬彈劾川普條款 司委會可能本週表決

相隔21年…川普與柯林頓 走上一樣的彈劾之路

相關新聞

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

相隔21年…川普與柯林頓 走上一樣的彈劾之路

2019-12-08 17:39

針對電話門？列入通俄門？彈劾條款怎寫 民主黨臨抉擇

2019-12-08 17:39

眾院司委會公布川普違憲調查報告 周末草擬彈劾案文

2019-12-08 17:39

失業率新低、工作機會增…此時彈劾川普選民埋單嗎？

2019-12-08 17:39

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

2019-12-08 13:23

恢復聯邦死刑 最高法院拒絕

2019-12-08 13:22

聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊

2019-12-08 13:18

呼籲正視遊民問題 女星海倫米蘭露宿倫敦街頭

2019-12-08 13:14

美海軍基地濫射案 槍手犯案前開派對看屠殺影片

2019-12-08 13:12

報復？香港美國商會會長遭澳門拒絕入境 被扣留數小時

2019-12-08 09:58

美朝野大交易！12周有薪育嬰假換組建太空部隊

2019-12-08 09:49

北韓是否有意干預美大選 川普：我不這麼想

2019-12-08 08:26
看更多

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

2019-12-08 11:24

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ

2019-12-08 18:09

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

2019-12-08 13:23

聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊

2019-12-08 13:18

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

新德里工廠大火 至少43死

2019-12-08 16:05

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top