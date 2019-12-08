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失業率新低、工作機會增…此時彈劾川普選民埋單嗎？

2019-12-08 17:39世界日報 編譯郭宣含／綜合7日電

歷史上國家經濟往往與總統的連任機會掛鉤，美國勞工部6日公布的11月就業報告不僅增加26萬6000個工作機會，失業率也降至3.5%，創1969年以來新低；當前經濟局勢有利川普連任，他痛斥彈劾案並批評民主黨人會搞垮經濟，希望再次獲得白宮門票。

11月就業報告的優異表現本該是川普連任的一大指標，不過就在前一天，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)指示眾院草擬彈劾川普總統的報告。距離2020年總統選舉還有11個月，選民對此也出現兩極意見，有人認為川普可能濫權，也有人支持總統開出穩定的經濟支票。

川普6日先在推特讚賞就業報告上的數字，隨後更在推特上批評：「如果沒有激進左派又無所事事的民主黨人上演的恐怖表演，那麼股票市場和經濟會變得更好。」

川普競選團隊正在下注，只要不斷否認施壓烏克蘭總統調查政敵，最終就可以說服夠多的選民將彈劾議題擱置一旁；不過川普的任期也在考驗選民，民眾是否一如既往盼望經濟蓬勃並維持現狀，而非尋求改變。

小布希總統時代任財政部次長的法拉托(Tony Fratto)說：「要不是川普任內的其他因素，就經濟來看，川普總統任期可能是史上最受歡迎的任期。」

然而川普並未因蓬勃經濟而享有高民調，他的全國民調依舊低迷。其一問題在於，這波史上最長的經濟擴張早在川普上任前就已開始，許多選民可能視為理所當然；其二則是川普常作出無厘頭的隨興發言，而非一再向選民重申經濟果實。

川普6日在白宮以單調聲音陳述11月失業率創新低，但談到限制燈泡能源標準時卻宛如恢復生氣，他提到新燈泡對他很重要，一般燈泡會「讓你看起來變橘色」。

川普經常偏離經濟話題令許多共和黨人和企業領袖感到挫折，雖然美國已創紀錄連續11年經濟擴張，但這些成果無法全然歸功於川普政策，另外這波成長趨勢會持續多久也是個問題。

川普的經濟顧問積極在他尋求連任之際不斷談經濟，政府官員也設法確保經濟持續擴張的政策，同時川普也警告選民只能把票投給他，否則民主黨會搞壞經濟。目前經濟也確實符合川普尋求連任釋出的訊息。

川普希望經濟好消息可以勝過彈劾議題，他6日在推特表示：「股票市場漲至新紀錄數字……這才是經濟，笨蛋。」

川普民主黨

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