眾院司委會公布川普違憲調查報告 周末草擬彈劾案文

面對民主黨的彈劾舉動，外界普遍關注，川普總統是否下台。 路透 分享 facebook

國會眾院司法委員會7日公布川普總統違反憲法的調查報告，洋洋灑灑55頁的調查報告內容，將是本周聽證會的焦點。

另一方面，眾議員放棄周末休息，閉門草擬彈劾案文；而絕大多數議員已看過這份報告，民主黨眾議員在7日公布的報告中寫道，「憲法並未要求彈劾程序作為證據的規則」，「眾院被賦予權力，考量任何可能闡明此議題的證據」。

報告同時列舉關於程序的「六大缺失」，包括缺乏第一手證據、缺乏川普律師在眾院程序中的角色，以及川普宣稱他能「為所欲為」。

眾院9日舉行聽證會，向兩黨的情報與司法委員會顧問展示調查結果；司委會12日可能提交彈劾案文草案，經全院投票後呈交參院審理。

司委會主席納德勒(Jerrold Nadler)說，當前彈劾案提出前總統尼克森和柯林頓的彈劾案件中未出現的「許多憲法問題」。

納德勒在聲明中表示，「我們面臨憲法起草者的最糟夢魘，川普總統為了一己私利濫權、背棄國安且破壞選舉；憲法對此不端行為只有一種辦法：彈劾。」

報告忽略共和黨宣稱總統之舉不足以彈劾，因為彈劾案著重的烏克蘭軍援最終發放，且川普要求烏克蘭徹查政敵白登父子的案件也從未開始。

民主黨聲明表示，「總統意圖從事不當行為，可彈劾」。

報告不理會川普7月23日在一群學生面前堅稱，他的行為受到憲法描述總統權力條文的保護，指「這套說法明顯有誤，因為憲法反對君主式的託詞並約束總統的權力，即便在權力完全歸屬於總統亦然」。

報告指出，迄今的事實紀錄存在「高度可靠的」證據，「令人生畏」，即便眾院並未尋求更多的證人。