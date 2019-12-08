針對電話門？列入通俄門？彈劾條款怎寫 民主黨臨抉擇

究竟要如何彈劾川普總統，民主黨面臨抉擇。圖為眾院議長波洛西。 美聯社 分享 facebook

總統川普涉嫌濫用職權，民主黨控制的眾院開始起草彈劾條款，但卻面對重大的抉擇，究竟是有限度或是擴大範圍彈劾。

民主黨眾議員已此出現爭論，一些民主黨人，特別是眾院司法委員會內草擬彈劾條款的自由派成員，希望將「通俄門」也列入彈劾之內。自從特別檢察官穆勒發表調查報告後，自由派便一直認為川普妨礙了司法。

司法委員會成員之一的瑞斯金(Jamie Raskin)就是持這個看法，認為重點在於是否集中在單一問題，還是川普整個不當的行為。他與不少自由派成員都認為司法委員會因為忽略了穆勒的調查，可能致使川普躲過彈劾。

不過若任何彈劾內容超出烏克蘭「電話門」範圍，勢必遭到數十名來自搖擺州民主黨人的反彈，因為這些州的選民根本很難了解穆勒的複雜發現，而且僅就「電話門」著墨，反而更容易針對川普。

賓州民主黨籍眾議員蘇珊‧維爾德(Susan Wild) 就認為彈劾內容及條款應該簡明扼要，希望它僅限於川普在烏克蘭問題上的不當行為。

主持彈劾過程的眾院議長波洛西早前在回應記者提問時表示，是否擴及「通俄門」將由司法委員會決定，然而很多人都知道她扮演了重要角色。

波洛西好友、加州民主黨籍眾議員安娜‧艾書(Anna Eshoo)認為，波洛西早已認為，「通俄門」的調查缺乏明確性，部分原因是川普圈子內部，大部分人拒絕到國會作證；而且許多民主黨人都只是支持調查，而從未承諾就此問題投票彈劾川普。

其實波洛西已有了強烈的暗示，她傾向於只圍繞川普在烏克蘭問題上作出彈劾。她上周就指出，她一直不願意根據穆勒的報告提出彈劾，但烏克蘭的事實改變了一切，因為情報部門舉報人的指控是可信的。

波洛西另一盟友、加州民主黨籍眾議員賈琪‧史佩爾(Jackie Speier)本身是眾院情報委員會的成員，認為民主黨人應堅持與烏克蘭有關的彈劾，而不應去冒在眾院投票失敗的風險。