相隔21年…川普與柯林頓 走上一樣的彈劾之路

川普總統目前面臨彈劾，距上次柯林頓總統遭彈劾整整21年，就政治角鬥、總統言行、證據、被彈劾人對策與結局而言，兩起彈劾案有許多並行不悖之處；誠如當年參與彈劾柯林頓、時任聯邦眾議員的拉胡德(Ray LaHood)所述，彈劾是眾院能做的政治活動中，最為激烈的一種。

「全國公共廣播電台」(npr)報導，1998年票決支持彈劾柯林頓的眾院，今天在任者仍有55人；南卡州選出的葛理漢(Lindsey Graham)目前已成為參議員，當初他曾揚言，道德罪不必然是刑事罪，只要總統開始以職權營私，做事有害人民，就算成立。

但現任眾院司法委員會主席的納德勒(Jerry Nadler，紐約州)當時便反對彈劾柯林頓；他指出，總統行為依憲法意義不值得彈劾，那麼再追求彈劾便是降格以求。

兩起彈劾案並行處可由政治角力談起；拉胡德指出，1994年期中選後，共和黨籍的眾院議長金瑞契便決定彈劾柯林頓，而他認為，現任議長的波洛西(Nancy Pelosi)也下類似決心。但波洛西堅稱，民主黨是按事實而非政治鬥爭立場，決定彈劾川普。

就兩位總統言行而言，都算惡習難改。柯林頓早在1992年競選時，桃色緋聞就沸沸揚揚，然而坐上白宮寶座，還敢跟實習生陸文斯基搞口交。

對川普而言，則是外國影響力，早在他2016年競選期間，跟俄羅斯有所接觸便繪聲繪影，還引發了通俄案調查，現在則在與烏克蘭總統澤倫斯基的電話交談上，被指用軍援來換取對可能的2020年總統選戰對手白登的調查，而面臨彈劾。

維吉尼亞大學米勒中心「總統口述歷史計畫」主持人之一的萊利(Russell Riley)認為，兩彈劾案證據方面也有相似之處：陸文斯基把沾有柯林頓精液的藍洋裝留了下來，證據具體得很；而川普與澤倫斯基通話的謄本則算今日版的藍洋裝。

兩位總統採取的對策，都是讓公眾看到他們在忙於公務，跟人民站在一起，最後便彈劾不成。至於結局，當年柯林頓彈劾案移送參院審判，票決兩項罪名都不成立，而民主黨籍參議員沒人跑票；川普案移送今日參院，最終結局可能也是共和黨參議員全體力挺而不會過關。