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殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36世界日報 編譯林梅婕／綜合7日電

殺害香檳伊利諾大學校園中國女學者章瑩穎的兇手克里斯汀森(Brendt Christensen)被判終身監禁後，已被送往肯塔基州的麥克瑞聯邦監獄(McCreary United States Penitentiary)服刑。

伊利諾州聯邦法官沙迪(James Shadid)今年7月裁決克里斯汀森終身監禁；共有1335名男囚麥克瑞聯邦監獄也關著多名重刑犯，包括紐約黑手黨家族波納諾(Bonanno)殺手皮特拉(Thomas Pitera)，和哥倫比亞犯罪集團地下首腦狄羅斯(John DeRoss)。

今年6月克里斯汀森被控綁架和謀殺章瑩穎等罪名，在皮歐利亞(Peoria)聯邦法庭審判後罪名成立，在判決後一直到10月中以前，克里斯汀森都被關押在利文思頓郡監獄。

章瑩穎於2017年6月9日遇害，而證據顯示章瑩穎在被克里斯汀森綁架前，兩人彼此並不認識；克里斯汀森後來向女友透露他將被害人帶回住所後強暴並毆打，最後將被害人斬首，這段對話被聯邦調查局(FBI)錄下後成為犯案鐵證。

儘管當時陪審團有意將其判處死刑，最後仍決議處以強制性無期徒刑，一生都不得申請假釋或保釋；沙迪說：「你所犯的罪行是極度泯滅人性的，但陪審團決議不將你處死是出於他們人性的考量，他們沒有選擇用你對待章瑩穎的方式對你，但是決定讓你老死獄中。」

除了謀殺罪行外，克里斯汀森也被控對聯邦調查局提供偽證；根據豁免協議，克里斯汀森向他的律師表示，他將屍體肢解後分裝在三個垃圾袋中，丟棄在自家公寓外的垃圾桶，然而章瑩穎的遺體卻至今都未能尋獲。

肯塔基州的麥克瑞聯邦監獄。圖取自聯邦監獄局
肯塔基州的麥克瑞聯邦監獄。圖取自聯邦監獄局
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章瑩穎監獄綁架

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