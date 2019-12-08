紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

影音來源：記者張晨

在紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)發生的華裔金融高管單刀滅門案中，46歲的父親劉傳凱親手奪走了自己一雙兒女的性命，七歲的兒子劉Tennyson及五歲的女兒劉Adeline，在5日被警察發現雙雙躺在血泊之中；歡樂谷公校於案發後的兩日在學校舉辦心理輔導，兩名遇難華童生前的老師與社區成員落淚回憶無辜生命的逝去。

7日近中午時分，陸續有家長帶著孩子向小鎮的拜福路小學(Bedford Road School)走去，這是案發後舉辦的第二場心理輔導，人們互相擁抱；校內的籃球場和圖書館內備有咖啡和小食，但更多的是人們手邊的一盒盒紙巾，落淚抽泣聲不絕於耳。

劉Tennyson的美術老師回憶，孩子生前性格開朗，熱愛運動，「他總是充活力，小小的身體、大大的能量，但現在這些美好的回憶依附在每一個人心頭，成為了一個短時間無法癒合的創口。」

據介紹，從6日開始，小鎮公校心理輔導室聯合附近醫院的心理專家以及近十名心理學博士生，為在校老師進行心理輔導和溝通，7日的一場更多面對社區中的家庭和孩子。

不少和劉家相識的家庭來到現場，不知如何與孩子溝通好朋友的突然離世，兒童心理學博士沃格爾(Juliet Vogel)自長島北岸大學醫院(North Shore University Hospital)，她告訴父母們，應該和孩子坦言「死亡」(Death)，不應使用如「睡著了」等抽象詞語表達，這會在孩子心中種下懼怕入睡的種子。

「這起案件恐怕讓我們的孩子感覺到不安和缺乏保護，」該鎮公校負責人艾爾特(Mary Fox-Alter)表示，學校盡力對該起案件相關的每一個人提供了心理上的救助。