紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

震驚紐約上州威徹斯特郡的華裔父親單刀滅門案，警方7日表示，案發當日警員爬窗進入劉家房子，赫然發現屍體，才知一家三口死於男主人刀下；市長表示，歡樂谷在未來幾日或舉行悼念儀式。

歡樂谷警長格茨(Erik Grutzner)介紹，校方聯繫警方上門檢查，因為兩名孩子5日上午未上學，而且聯繫不上家長；警方當天下午2時上門詢問情況，幾經叫門未果，爬窗入內時發現劉家四口已喪命。

格茨先前受訪時表示，劉傳凱承受巨大的生活壓力，但這家人先前並沒有家暴紀錄；「在整體調查中，我們有關這家人的唯一資訊就是他們是完美的家庭，有一對優秀的父母和兩個相當活潑的好孩子。」

當格茨解釋劉傳凱為何處於壓力之下時指出：「我們獲得有關這家人的一切資訊使我們相信，如果我們不稍微解釋一下犯案原因，這個小社區會嚇壞。」

記者7日前往警局了解劉家四口的遺體運往何處，但警方並未透露，稱要等死者家人善後；但當日首先前往的現場的警員也遭受了一定程度的心理創傷，警方也在近日積極為他們提供心理輔導。

市長謝勒(Peter Scherer)則在當天表示，小鎮在接下來將會舉辦悼念活動，相信會有許多人參與。

7日陸續有民眾驅車來到現場，為死去的一家人祈禱，開車駛過案發地的民眾也紛紛減慢車速觀瞧，來自鄰近索恩伍德鎮(Thornwood)的一位華裔女子在接受採訪時未透露姓名，她當日一早來到案發地門前，低頭為逝者禱告。

「現在沒人適合回答問題，鄰近城鎮都為這件慘劇的發生唏噓不已。」她說，自己和這一家人並不認識，大家平靜的生活因為這起慘案，彷彿起了不少波瀾，很多人都在重新檢討自己的生活態度。