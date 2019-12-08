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華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導

紐約上州威徹斯特郡華裔家庭滅門案，死者在紐約市的友人7日指出，該家庭搬到上州前，曾住在皇后區森林小丘(Forest Hills)一棟六層樓的公寓樓內近20年，一直到夫婦倆第二個孩子出生，才決定買房搬家，給孩子更大的生活和活動空間。

這起案件不僅轟動紐約大都會區，傳到故居皇后區友人耳中，仍遲遲無法讓人接受。與劉傳凱同住一棟公寓樓、認識該家庭近20年的Richard Rolandi表示，他到現在仍不敢相信這種駭人聽聞的新聞，是發生在自己老友身上。

「據我所知，他不是那種有事會悶在心中、壓抑著不說的人。」Rolandi說，他與劉傳凱皆從事金融行業，且同樣作為防範金融犯罪計畫的項目主管，了解工作一定有壓力，但彼此分享工作時均會笑談「鳥事」，「我真的無法想像媒體指稱的『壓力』是什麼，讓他最後竟選擇如此駭人的方式了結一切」。

Rolandi用一句話形容劉傳凱一家四口，「一名有能力的男人、善良的女人，以及兩名可愛孩子組成的美滿家庭」。

友稱劉有能力 待業數月仍從容

他分享，劉傳凱在公寓樓買下一戶一房一廳的單元後，才迎娶妻子劉Dorothy；男主人是個單車迷，此前特別買齊專業單車和相關服裝及配件在街上騎乘；女主人則喜愛烘焙，曾多次在社區舉辦的萬聖節派對上，邀請眾人品嚐手作餅乾，並獲得一致好評。

Rolandi也說，劉傳凱一年多前遭到瑞士信貸(Credit Suisse)裁員時，待業了數個月也不曾著急，Rolandi看劉傳凱是個處事泰然自若(laid-back)、具有退一步思考及領袖魅力(level-headed)的人，之後劉也順利進入三菱日聯金融集團(MUFG)工作。

劉妻貼心友善 容易相處愛孩子

劉Dorothy更是一名貼心、友善、受過高等教育、容易相處，也愛孩子的女性，Rolandi表示，夫婦倆直到第二個孩子快滿周歲時，才買了目前在歡樂谷地區的獨立屋，「公寓內只有一房一廳，空間不夠兩名孩子活動，他們搬家前還很愉快地向我道別」。

岳父母來自台灣 住皇后區老家

據悉，劉傳凱搬離皇后區住所後，邀請劉Dorothy的姚(Yaw，音譯)姓父母入住公寓，至今大約一年；7日記者走訪按鈴時未獲回應；但住在同層樓的華裔住戶董先生表示，他一年來沒見過姚家幾次，「他們經常出門旅遊，回家就關門，很少與住戶互動」，但稱姚家兩老來自台灣。

另一名住戶李先生則指出，該層樓12間住戶雖有不少華裔家庭，但門禁管制嚴格，特別分為兩區，住戶需乘不同電梯，鄰居間也不常來往；這棟劉傳凱曾住了約20年的大樓，位處森林小丘及雷哥公園(Rego Park)邊界，鄰近地鐵E、F線，也有皇后區公共圖書館、學校及教堂等，社區整體環境良好且安靜，樓內高達50％是華裔住戶。

劉傳凱在皇后區森林小丘的公寓樓內約有50%華裔住戶，但門禁嚴格分為左右兩區，鄰里...
劉傳凱在皇后區森林小丘的公寓樓內約有50%華裔住戶，但門禁嚴格分為左右兩區，鄰里間不常往來。（記者賴蕙榆／攝影）
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四名死者曾住在皇后區森林小丘一棟六層樓的公寓，目前則由劉Dorothy的父母住在...
四名死者曾住在皇后區森林小丘一棟六層樓的公寓，目前則由劉Dorothy的父母住在該處。（記者賴蕙榆／攝影）
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四名死者曾住在皇后區森林小丘一棟六層樓的公寓，目前則由劉Dorothy的父母住在...
四名死者曾住在皇后區森林小丘一棟六層樓的公寓，目前則由劉Dorothy的父母住在該處。（記者賴蕙榆／攝影）
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紐約華裔

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