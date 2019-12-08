恢復聯邦死刑 最高法院拒絕

聯邦最高法院6日拒絕暫時解除法庭禁令，使川普政府司法部立即恢復聯邦死刑的希望碰壁。

自美國政府1988年恢復死刑以來，只執行過三次聯邦死刑，最後一次是在16年前。

司法部長巴維理今年7月宣布聯邦典獄局將採用新的注射致命藥劑方法執行死刑，而司法部預定本月9日至下月15日處決五名已定罪的殺人犯。

四名死囚提出告訴，對這種處決方法是否合法提出抗詰。另一名原住民死囚的行刑令已被法庭擋下來。

華府聯邦地區法官批評聯邦政府打算用戊巴比妥鈉執行這四項死刑，指其違反1994年規定聯邦政府必須用符合判刑所在的州規定的方式行刑的法律，並對處決計畫下達臨時禁制令。

司法部以這些犯人觸犯的罪行「殘暴得令人髮指」，要求聯邦最高法院解除禁制令，以在下周把1996年在印第安納州殺害一家三口的白人至上份子丹尼李 (Daniel Lewis Lee)處決。

但是，高院拒絕所請，表示鑑於利害關係重大，禁止行刑的命令應由上訴法庭審查。不過，高院聲明如較低級法庭未能在60天內解決這個問題，政府可以再度提出要求。保守派大法官阿里托表明，司法部最後極可能勝訴。

川普總統強烈贊成死刑，甚至宣稱毒販也應處死。但是，民調顯示美國民眾贊成死刑的比率逐年降低，從1990年代的80%降到54%左右。

美國只有少數幾個集中在南部的州仍執行死刑。美國去年處決的25人，有13個是在德州行刑。