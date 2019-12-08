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報復？香港美國商會會長遭澳門拒絕入境 被扣留數小時

2019-12-08 09:58聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

香港美國商會會長早素娜（Tara Joseph）7日表示，她當天被澳門拒絕入境，並被當地移民官員扣留幾個小時，且未給出被拒入境的理由。

南華早報報導，根據香港美國商會7日晚間發布的聲明，其主席葛理福（Robert Grieves）和會長早素娜在前往澳門參加年度美國商會的一場舞會時，遭到拒絕入境。

聲明表示，「葛理福和早素娜未被告知遭拒入境原因，（等候）幾小時後，兩人簽署一份自願同意不入境澳門的聲明，並順利返回香港」，「我們對這兩人被拒入境參加年度社交聚會感到困惑」。

聲明補充說，「我們希望這只是對當前事件的過度反應，國際業務仍可以建設性地向前邁進」。

香港反送中抗爭已持續半年多，美國總統川普上月底簽署《香港人權與民主法案》後，中國旋即宣布將制裁美國非政府組織和人權機構，但並未警告要對商會採取類似措施。

早素娜過去曾至少去過一次澳門，參加2017年12月的年度舞會。她之前曾說過，儘管美國商會支持該法案追求人權的目標，但可能會對香港和美國之間的商業合作產生不利影響。

澳門本月20日將慶祝主權移交中國20周年。澳門治安警察局尚未對此作出回覆。

澳門評論員、前大學教授Larry So Man-yum表示，由於美國商會先前反對香港的逃犯條例法案，早素娜可能因此被澳門拒絕入境。

他表示，澳門過去也曾拒絕過香港民權人士入境，「當局可能不會調查其訪問目的，只會將這些人列入不受歡迎名單，因為可能已經影響澳門當地事務」。

香港美國商會會長早素娜7日被澳門拒絕入境。圖為她2017年接受中新社專訪的資料照...
香港美國商會會長早素娜7日被澳門拒絕入境。圖為她2017年接受中新社專訪的資料照片。中新社
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香港人權與民主法案澳門警察

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