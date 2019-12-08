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12周有薪育嬰假換組建太空部隊！美朝野兩黨幾達協議

2019-12-08 09:49聯合報 編譯季晶晶／即時報導

華盛頓郵報引述知情人士報導，美國國會議員和白宮幾近達成協議，將通過組建「太空部隊」為第六軍種，換取讓聯邦政府員工享有12周的有薪育嬰假

該協議是預定本月要通過的國防授權法案的一環。談成了的話，民主黨將可實現長期爭取的大幅提升聯邦政府員工福利的目標，美國總統川普也能滿足他調整美軍編制成為傳世功績之一的願望。

知悉協商過程的多位消息人士強調，最後方案仍待認可；眾所周知，即使協商到了最後階段，川普仍可能改變心意。不過，川普會比財政鷹派的保守共和黨議員更想確保這項協議，後者可能抱怨有薪育嬰假延長造成的成本負擔。聯邦政府雇用逾200萬民間員工，目前依法僅享無薪育嬰假。

美國第一千金兼川普顧問的伊凡卡發表聲明說：「美國政府身為全國最大雇主，必須以身作則。國防授權法案的通過將讓所有聯邦員工享有薪育嬰假。這標示著往所有美國人均可享有有薪育嬰假的方向跨出一大步。感謝川普政府，新政策代表另一項對數百萬勤奮工作的美國家庭而言難以置信的勝利！」

眾院民主黨與白宮已就國防授權法案協商數月之久。

根據高階政府官員，隨著川普政府遭遇眾院彈劾調查，川普愈來愈在意建立太空部隊。

此一新軍種將自空軍剝離，但仍舊隸屬空軍部，類似於陸戰隊隸屬海軍部。五角大廈已經重新設立太空司令部，由四星上將出任司令。但太空部隊獲准建軍的話，會是一個訓練和裝備特殊部隊的組織，加速美國對太空軍事化的因應。該部隊將擔起諸多責任，例如監測和保護美國衛星免於外國攻擊。

有薪育嬰假將標示白宮政策出現逆轉，川普2017年上台以來，一直想方設法刪減聯邦政府員工的待遇和福利。

根據一位匿名的民主黨國會助理，兩黨「幾乎就最後方案達成協議」，最早可能在下周初付諸表決。

美國國會議員和白宮傳出幾近達成協議，將通過組建「太空部隊」為第六軍種，換取讓聯邦...
美國國會議員和白宮傳出幾近達成協議，將通過組建「太空部隊」為第六軍種，換取讓聯邦政府員工享有12周有薪育嬰假。圖為美國空軍的太空計畫。歐新社
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川普育嬰假太空

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