克魯曼：這2個原因 使川普堅持當「關稅人」

大約在去年此時，美國總統川普宣稱自己是「關稅人」（Tariff Man）。如今回頭檢驗這句話，連長久來對川普政策批判有加的經濟學家克魯曼也認為，就這一點而言，川普的確說了實話。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報發表最新專欄文章指出， 截至目前為止，金融市場因認定川普將終結貿易戰而大漲，卻又隨希望落空而回跌，這種例子已多不勝數。過去一周來，這種戲碼再度上演：市場押注於美中貿易談和，不料川普宣告明年大選前美中可能敲不定協議，另外還宣布美國將恢復對巴西和阿根廷進口鋼、鋁加徵關稅。

這證實川普的確是「關稅人」。令人納悶的是，這場貿易戰打下來，不論從經濟或政治角度來看，後果都很糟，為什麼川普還一意孤行，堅持要加徵關稅？

在解答此問題之前，克魯曼先評估川普貿易戰究竟產生什麼結果。

克魯曼指出，川普主政下的美國經濟有一點很奇特，就是整體經濟成長紮實，但川普愈是用力想振興的經濟領域，愈是虛弱不振。他大力給企業減稅，希望帶動投資大增，實際情況是企業把省下的稅金收進口袋，企業投資持續下滑。川普挑起貿易戰，意在縮減對外貿易逆差並重振美國製造業，但與中國關稅大戰幾回合，反而造成美國貿易逆差擴大、國內製造業產出更加萎縮。

何以致此？一個解釋是，川普的關稅政策產生太多的不確定性，促使企業延緩投資建廠和增聘人手的計畫。

既然關稅已對美國經濟產生負面影響，民意反彈也讓他在政治上失分，最近一項分析並指出貿易戰是導致2018年共和黨在期中選舉失利的一大因素，那麼川普為什麼仍堅持打關稅戰，為什麼還不喊卡？

乍看下，一種解釋是，川普長久來篤信關稅是解決美國問題的答案。但克魯曼推測還有更深層的兩個原因，可說明川普為何對關稅執迷不悟：把持權力，以及朋黨資本主義（crony capitalism）。

一，比起其他政策領域，美國貿易法賦予總統更大的行動自由，讓川普更能為所欲為。

話說1930年立法的斯姆特-霍利關稅法案（Smoot-Hawley）釀成災難，有此前車之鑑，美國國會後來刻意在貿易政策上扮演的角色自我設限，轉而賦予總統與其他國家磋商貿易協議的權力，讓行政機構有權在特定情況下加徵臨時關稅，彈性因應一些狀況：進口暴增、國家安全遭到威脅、外國政府實施不公平措施等。背後概念是，不分黨派的專家會判斷這些狀況是否存在、何時存在，然後由總統決定是否採取行動。

這套機制多年來運作良好，但碰上川普這樣的總統，就暴露其弱點。克魯曼批評，川普加徵關稅的理由「通常都不證自明的荒謬」 — 例如，誰會想到，進口加拿大的鋼會威脅美國國安？然而，卻沒有顯而易見的方法，可在川普覺得想祭關稅之時阻止他。

二，也沒有顯而易見的方法，能阻止川普政府官員准予個別企業關稅豁免，這些豁免權照理說應該依據經濟標準，但事實上卻可能是對政治支持的回報。關稅政策並不是川普唯一能運用朋黨資本主義之處— 聯邦採購合約看來也愈來愈啟人疑竇— 但關稅尤其適合加以利用。