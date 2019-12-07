美國與伊朗達成換囚 華裔博士生和伊朗科學家分別獲釋

相關新聞
「其他人會被川普吃死」 彭博自信：只有我能擊敗他2019-12-07 19:30
有沒有搞錯? 彭博竟稱參選前無人問他攔檢事2019-12-07 19:29
每戶家庭都有高速網路 桑德斯推1500億計畫2019-12-07 19:27
證明「健康極佳」 華倫率先公布體檢報告2019-12-07 19:26
反擊進步派 白登批歐凱秀-柯提茲：她不能代表民主黨2019-12-07 19:22
最高時速193哩！砲彈飛車橫貫美國 27小時25分再寫新紀錄2019-12-07 18:20
情變燒死女友失明囚伏法 死刑恢復43年來第2人2019-12-07 18:13
佛州珠寶店搶案警匪追逐駁火 27歲UPS司機第一天上工遇死劫2019-12-07 17:41
淫魔溫斯坦出門不戴腳環監視器 檢方要提高保釋金2019-12-07 17:39
H-1B簽證申請改採電子登記 明年3月1日至20日開放登記2019-12-07 17:38
打臉川普 美眾院決議支持以巴「兩國方案」2019-12-07 13:22
拒絕出席聽證會 白宮律師：彈劾川普浪費時間2019-12-07 13:20
郭台銘訪美提前過聖誕節 臉書秀與川普會面合照2019-12-07 13:11
川普又下令鬆綁 這次是馬桶2019-12-07 13:04
川普要世界銀行 別再借錢給中國2019-12-07 11:50
打臉川普！美眾院通過決議案 支持以巴「兩國方案」2019-12-07 11:12
選舉花費，刷新人類紀錄！美國富豪的「新嗜好」就是這麼樸實：砸錢選總統2019-12-07 10:58
CIA酷刑狠招曝光！關達那摩囚犯素描揭慘痛經歷2019-12-07 10:42
影／號稱「爬不上去」的川普邊境高牆 瘋傳低科技攻略2019-12-07 09:22
彈劾川普 眾院拚耶誕前表決2019-12-07 02:26
美國佛州海軍基地爆槍擊 嫌犯身亡2019-12-06 22:10
熱門文章
CIA酷刑狠招曝光！關達那摩囚犯素描揭慘痛經歷2019-12-07 10:42
美國在東海擊不沉的航母！日本買馬毛島當美軍基地2019-12-07 10:05
影／號稱「爬不上去」的川普邊境高牆 瘋傳低科技攻略2019-12-07 09:22
一周開20家店！別的零售商猛關門市 這家拚命拓點2019-12-07 10:04
影／印度獸醫強暴案4嫌遭警射殺 舉國歡騰放炮慶祝2019-12-07 15:48
影／婚宴傳槍響！女舞者暫停表演 竟遭人朝臉開槍2019-12-07 16:43
郭台銘訪美提前過聖誕節 臉書秀與川普會面合照2019-12-07 13:11
BBC氣象主播稱積雪嚴重 Siri亂入吐槽：這是錯誤的預報2019-12-07 12:39
川普又下令鬆綁 這次是馬桶2019-12-07 13:04
就業數據亮麗 美股道瓊漲337點兩個月來最猛2019-12-07 08:00
日本瑜伽大師增高操 網友：我每天做高了2cm2019-12-07 14:57
心跳停止6小時 英國女子奇蹟般起死回生2019-12-07 08:29
當民主變成一場災難...槍擊案過後 這國的選舉就變了味2019-12-07 10:00
機器人取代例行性工作後 衝著華爾街高薪工作來2019-12-07 14:53
空軍學生赴美受訓槍擊3死 沙烏地國王向川普致哀2019-12-07 08:35
川普要世界銀行 別再借錢給中國2019-12-07 11:50
美大豆、豬肉 陸排除加徵關稅2019-12-07 00:30
非洲南部陷入旱災 世界最大瀑布竟成細流2019-12-07 22:15
打臉川普！美眾院通過決議案 支持以巴「兩國方案」2019-12-07 11:12
選舉花費，刷新人類紀錄！美國富豪的「新嗜好」就是這麼樸實：砸錢選總統2019-12-07 10:58
遇害醫師中村哲遺體運回日本 阿富汗總統親自護棺2019-12-07 22:51
印度獸醫遭性侵殺害案 承辦警官被揭殺嫌犯過往2019-12-07 15:37
川普：美中談判正向前推進2019-12-06 23:56
庫德洛：美中比11月中旬時更接近達成貿易協議 但...2019-12-07 19:56
馬斯克贏誹謗案 罵英洞穴專家戀童癖免賠58億元2019-12-07 08:13
北約為何將中國視為潛在對手 就是這8個因素2019-12-07 16:51
重現「華爾街之狼」紙醉金迷的照片 以609萬元賣出2019-12-07 18:37
佛州珠寶店搶案警匪追逐駁火 27歲UPS司機第一天上工遇死劫2019-12-07 17:41
法國罷工第二天 巴黎車龍350公里2019-12-07 14:43
抖音究竟有多「政治」？2019-12-07 16:52
澳洲野火燒不盡 只有大雨能滅2019-12-07 20:56
南韓2軍官性侵脫北女 二度逼墮胎2019-12-07 14:39
愛立信願付美國政府逾300億元 和解海外行賄指控2019-12-07 10:46
身為人母不得參賽？烏克蘭選美冠軍控告世界小姐主辦單位2019-12-07 12:00
在東海擊不沉的航空母艦 日本買馬毛島當美軍基地2019-12-07 13:28
冷氣團發威 日本橫濱初雪提前報到2019-12-07 11:01
美國與伊朗達成換囚 華裔博士生和伊朗科學家分別獲釋2019-12-07 22:43
英國11月柴油車銷量重摔27.2% 新車銷量持續下滑2019-12-07 10:37
年度淨利…高於五巨頭總和2019-12-07 02:24
最高時速193哩！砲彈飛車橫貫美國 27小時25分再寫新紀錄2019-12-07 18:20
留言