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美國與伊朗達成換囚 華裔博士生和伊朗科學家分別獲釋

2019-12-07 22:43聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

美國和伊朗關係今年持續走惡，不過兩國政府7日達成換囚協議，在美國普林斯頓大學攻讀博士的中國大陸學生王夕越和伊朗幹細胞科學家索雷馬尼（Massoud Soleimani）分別獲釋，關係似乎破冰。

王夕越是普林斯頓大學歷史系博士班學生，他為蒐集博士論文資料，2016年前往伊朗，被當局以從事間諜活動罪名逮捕，2017年伊朗當局判處他10年有期徒刑。

索雷馬尼去年在芝加哥機場被捕，罪名是涉嫌違反交易規定，將生化材料出口至伊朗。

美國總統川普和伊朗外交部長查瑞夫分別推文宣布這項換囚消息。

王夕越的妻子曲樺緊擁一家三口的合照，等待丈夫歸來。圖／美聯社
王夕越的妻子曲樺緊擁一家三口的合照，等待丈夫歸來。圖／美聯社
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伊朗外長查瑞夫（左）在瑞士蘇黎士迎接獲釋的索雷馬尼返回德黑蘭。圖／美聯社
伊朗外長查瑞夫（左）在瑞士蘇黎士迎接獲釋的索雷馬尼返回德黑蘭。圖／美聯社
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