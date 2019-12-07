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反擊進步派 白登批歐凱秀-柯提茲：她不能代表民主黨

2019-12-07 19:22世界日報 編譯樊蕙／綜合6日電

民主黨中間派和進步派路線之爭日益明顯，代表中間派的前副總統白登(Joe Biden)6日罕見批判被視為進步派馬前卒的國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，說她「聰明、很好」，但卻不能代表民主黨的多數。

白登上HBO電視台Axios節目接受記者艾倫(Mike Allen)專訪時說：「大家都誤認了情況；大家都以為喜萊莉·柯林頓2016年敗選後，民主黨變得極端左派，由歐凱秀-柯提茲這樣的新人主導；她是很聰明、很好的人，但是民主黨就是像她這樣的嗎？拜託了。」

代表紐約選區的歐凱秀-柯提茲是被暱稱為國會「四人幫」的新科眾議員；過去數月來，她多次批評白登；今年5月，她表態不贊同白登起草試圖兼顧環保主義分子與藍領選民的氣候變遷相關計畫；許多藍領選民遺棄民主黨而選擇支持川普。

歐凱秀-柯提茲推文說：「這就是問題癥結所在；將『藍領選民』怪罪為積極氣候政策的主要反對者，根本是天然氣公司遊說者的基本特質；這樣缺乏領導能力的話，我們無法解決氣候危機，孩子們的生命恐遭受威脅。」

今年6月，白登提到伊斯特蘭(James Eastland)及塔爾馬奇(Herman Talmadge)兩位鼓吹種族隔離主義的參議員時，與參加2020年民主黨總統初選的參議員布克(Cory Booker)僵持不下。

而歐凱秀-柯提茲也透過推特參戰，出面抨擊白登：「我鄭重聲明，布克『不必』向白登道歉；他只是指出(白登)懷念與種族隔離主義者共事的做法很不顧他人感受。」

歐凱秀-柯提茲於10月15日、即佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)心臟病發後重返競選辯論舞台的那天起，即宣布堅定支持自稱民主社會主義派的桑德斯，並曾多次為其競選活動站台。

白登宣布參選以來，就將麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)與桑德斯提出的進步派政策形容為「不切實際的幻想」。

民主黨桑德斯氣候變遷

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