證明「健康極佳」 華倫率先公布體檢報告

為了化解外界對她「年紀太大」的疑慮，麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)6日公布醫生證明，顯示個人「健康狀況極佳」；在年齡超過70歲的民主黨總統參選人中，華倫首開先例，讓個人體檢報告公諸於世。

根據醫師證明，華倫上一次體檢是在今年1月，由1999年起便擔任華倫家庭醫師的吳貝芙莉(Beverly Woo，音譯)負責；來自波士頓的吳貝芙莉在本周稍早發出的信函中指出，華倫唯一的健康問題是甲狀腺機能不足，但這個問題很容易可以經由服用藥物解決，華倫目前也在服藥。

今年70歲的華倫，對於照顧個人健康，採取了重要的保護措施，包括今年10月接受了年度流感疫苗注射，今年1月在年度乳房攝影檢查中，也確認一切正常。

吳貝芙莉在信中寫道，華倫身高5呎8吋，體重129磅，定期運動，遵循健康飲食，從來不曾抽煙，不曾誤用藥物或有飲酒問題。跟同齡民眾比較，華倫115/57的血壓較低，心跳則為每分鐘70下，符合固定運動民眾的指數。

在初選當中聲勢領先的華倫，過去幾周承受不少中間路線對手的攻擊。就在選情似乎陷入膠著之際，她啟動了全力反擊。

5日晚間在波士頓的募款活動結束後，華倫針對目前在中間路線參選人中表現領先的印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)提出批評；她說，布塔朱吉為大手筆金主專門舉辦閉門募款活動。

華倫說：「布塔朱吉應該打開門來，歡迎任何人進入，對於會議裡到底說過什麼話，也應該向大家報告。」她說：「門不應該關著，不應該讓人納悶著會議廳裡到底對重要金主做出什麼樣的承諾。」

布塔朱吉的資深顧問史密斯(Lis Smith)則說，華倫過去曾為大企業客戶提供法律諮詢服務，如此事實她並沒有坦白以告。史密斯在推特發文寫道：「如果華倫要辯論透明化的話，首先她可以把數十年來封閉的大門打開，讓大家半看她擔任企業律師的時候，隱瞞了多少稅務資料，她那時候常常幫企業惡棍辯護，也就是現在她嚴厲譴責的那些目標。」