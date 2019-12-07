有沒有搞錯? 彭博竟稱參選前無人問他攔檢事

前紐約市長彭博宣布參選前對當年施行「攔截搜身」(stop and frisk)維安行動道歉，被抨擊是為了選舉的動作；他6日為此辯護，宣稱他最近才為紐約市警察施行攔檢的政策道歉，是因為他參選總統前沒有人向他詢問此事；但事實不然。

他也說，「聰明能幹」的領袖犯錯時會直認不諱；而這顯然是在修理經常死不認錯的川普。

當年的攔檢政策讓警察能把他們懷疑犯罪的人攔下來搜身，而遭到攔檢的有色人種異常多，彭博在宣布參選總統前為此道歉。

彭博6日接受哥倫比亞廣播公司訪問時，主持人蓋兒‧金恩就他道歉的時機追問他；他說，聰明能幹的人的特色，就是一旦犯錯勇於認錯。

金恩表示她問的不是他是否認為自己犯錯，「而是你發現自己犯錯的時機」。

彭博說：「在我開始參選前，沒有人問我這件事。就是這樣。」

彭博的說法很奇怪，因為攔檢政策當初施行時就鬧得沸沸揚揚，甚至導致聯邦法官在2013年裁定這種做法違憲，因為這有如種族偵防；彭博當時辯稱，攔檢對減少紐約市的犯罪很成功。

今年10月，也就是彭博宣布參選前幾個星期，「華盛頓時報」還就此問他，他也堅稱攔檢使紐約市更為安全。

他說：「我當市長時碰到許多人正殺害許多人，而這幾乎全部發生在一個社區。我表示我們得做點事情阻止這種殘殺，首先就是阻止殺人。我們把坐牢的比率降低三分之一，大部分是少數族裔孩子。我們把命案減少50%，從600件降到300件。你很清楚會送命的是哪些人。」

金恩企圖澄清彭博的說法，問道：「你是說你早就知道自己犯了錯，只是以前沒有說出來？」

彭博說：「我們當時操之過急。我們只是想做點事情阻止殘殺。想不到的是稍微停止攔檢後，我們以為犯罪會增加，卻沒有，反而減少…現在回過頭來看，我犯了錯。我很遺憾。我道歉。」