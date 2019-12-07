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每戶家庭都有高速網路 桑德斯推1500億計畫

2019-12-07 19:27世界日報 編譯郭宣含／綜合6日電

民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)6日提出一項國內基本建設政見，承諾當選後投資1500億元，為每戶家庭提供高速網路，並打破目前限制網路使用的壟斷情況；「華盛頓郵報」也分析了桑德斯參選2016年和2020年黨內初選的選民結構，並指出他有選民基礎，但支持度不如2016年穩固。

桑德斯6日公布一項提供公共計畫補助以及對州和地方政府的技術協助的注資計畫，根據他打擊氣候變遷的「綠色新政」(Green New Deal)計畫，他想打造「公有並由民主控制的合作或開放寬頻網絡」。

桑德斯希望撥出75億元，增加全國原住民社區的高速寬頻網路，並為聯邦通訊委員會(FCC)原住民事務與政策辦公室增加經費。

他引述FCC數據表示，約30%居住在鄉村區域的國人沒有寬頻網路；他表示，當選總統後將要求所有網路業者提出「基本網路計畫」，讓民眾以可負擔費用使用優質的寬頻速度；他也誓言打擊網路業者和有線壟斷，禁止顧問提出「反競爭」合併內容。

民主黨總統參選人中除了桑德斯，麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)和前副總統白登(Joe Biden)也承諾改善鄉村網路；這兩名參選人也是目前桑德斯的勁敵，由選民組成可知一二。

華郵分析桑德斯爭取代表民主黨參選2016年和2020年總統時的選民基礎，以2020年選戰民調來看，桑德斯雖然擁有穩定支持度，但仍不夠；他在RealClearPolitics民調平均僅有略高於10%的支持度。

在四年前和今年11月的民調中，有四類選民對桑德斯的支持度逾20%，他們分別為50歲以下選民、男性、年收入不足5萬元者和自由派人士。

華郵指出，桑德斯輸掉2016年民主黨初選，關鍵原因在於非白人的民主黨選民和有大學學歷的白人選民；他在2016年3月民調的下滑程度大幅高於2015年9月民調下滑情況，這暗示桑德斯的支持度有很大部分決定於他在選戰中的位置，例如是否有其他參選人可取代他。

根據11月民調，大學學歷白人選民流向華倫，50歲以上選民轉而支持白登。

桑德斯民調民主黨

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