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「其他人會被川普吃死」 彭博自信：只有我能擊敗他

2019-12-07 19:30世界日報 編譯黃秀媛／綜合6日電

民主黨總統參選人彭博聲稱，因檯面上的民主黨人會被川普「吃死」，他才投入選戰。...
民主黨總統參選人彭博聲稱，因檯面上的民主黨人會被川普「吃死」，他才投入選戰。(美聯社)
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「我想奪走川普的工作。」最近才參選總統的金融資訊業億萬富豪彭博，6日宣稱他是唯一能夠擊敗川普的人選，並否認他企圖利用龐大的財力「買下」白宮寶座。

彭博接受哥倫比亞廣播公司訪問，表示他之所以決定加入選戰，是因為其他參選人會被川普「吃死」(eat `em up)，而「我覺得我最能夠跟他競爭，把他擊敗」。

彭博也宣稱川普應受到彈劾，因為川普不懂得假公濟私是錯的。

彭博今年稍早曾拒絕參選，上個月卻加入選戰，這是他在參選後，首度接受媒體專訪。他堅持他對民主黨目前氣勢最強的參選人白登沒什麼意見，他參選也不是想把白登擠掉。

與白登執持許多相同的溫和派政治觀點的彭博說：「白登不是美國總統，我也不是。我只是想奪走川普的工作。」

彭博是繼避險基金富豪史泰爾之後，加入民主黨選戰的第二個億萬富翁，兩人都在爭取晉入賀錦麗退選後，只剩下白人的第一級人選行列。

他稱讚還在戀戰的布克，可是駁斥非洲裔的布克對民主黨應團結支持黑人或拉丁美洲裔人選的說法；他說：「任何團體愈多元愈好，可是民眾正在精挑細選和縮小選擇。」

他否認億萬身家使他擁有不公平的優勢，表示批評他參選的民主黨對手，也有機會像他一樣自力賺取私人財富。

他說：「我做的跟他們完全一樣，只是我用自己的錢，他們用別人的錢，而那些人期望他們回報。沒有人會給你錢而不求回報，而我不想被人家收買。」

彭博承認他非常自我，可是堅持這並非他參選總統的原因，並誇耀他當三任紐約市長的政績，宣稱「我組成的團隊使紐約市改頭換面，而紐約市至今還蒙受其利」。

自稱「社會自由派、財政溫和派、基本上無黨派」的彭博，當年以共和黨人身分首次當選市長，繼而以獨立派資格連任，後來登記為民主黨人。

民主黨總統參選人彭博 (中)和喬州奧斯古市市長(左)在咖啡館與一名婦女聊天。 (...
民主黨總統參選人彭博 (中)和喬州奧斯古市市長(左)在咖啡館與一名婦女聊天。 (美聯社)
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川普民主黨紐約

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