H-1B簽證申請改採電子登記 明年3月1日至20日開放登記

公民及移民服務局(USCIS)6日宣布，H-1B簽證的電子登記試驗階段業已完成，即將開始實施；凡是申請2021年度有名額限制的H-1B簽證的雇主，包括符合高學歷豁免的人，都必須先上網進行電子登記，並繳納10元登記費。

電子登記可優化H-1B簽證的處理過程，大幅降低紙本作業，同時降低申請企業和USCIS的成本。

根據新的電子登記程序，申請H-1B簽證的雇主應首先完成電子登記，這一過程只需填寫雇主和員工的基本訊息；USCIS將在2020年3月1日至20日開放登記，如需進行抽籤，將以電子登記為基礎進行，只有電子登記的申請人才有資格申請H-1B簽證。

以前雇主申請H-1B簽證是直接向USCIS提出，然後USCIS通過抽籤選出哪些申請符合條件，但這一過程產生大量不必要的紙本作業，申請人的遞交和USCIS的回覆也都需要花費大量郵資。

USCIS副局長寇曼斯表示，採用新的電子登記系統簡化了H-1B簽證的遴選程序，既節省費用也提高效率，只有被選中的申請人方可提交全面申請。

USCIS將在網站公布電子登記的指南，隨著初步登記的來臨，USCIS還將註明電子登記的流程與關鍵時間點。如果收不到足夠的登記與申請，USCIS也可能繼續接受更多的登記，或延長登記時間。

國土安全部1月31日公布對H-1B簽證實行電子登記的要求，今年4月1日起生效。聯邦公報未來數周將刊登國安部的通知，宣布H-1B簽證登記體系正式開始實施，並提供有關登記的更多訊息。

國安部11月8日宣布對電子登記收費10元，12月9日起生效。