淫魔溫斯坦出門不戴腳環監視器 檢方要提高保釋金

影業淫魔溫斯坦在保釋期間，曾經未戴腳裸監視裝置外出，檢方以違反保釋條件為由，要求把保釋金從100萬元提高為500萬元。圖為溫斯坦離開法庭。 (美聯社) 分享 facebook 被控性侵多名女星的影界名人溫斯坦(Harvey Weinstein)在保釋期間，曾經未戴腳踝監視裝置外出，檢方6日以違反保釋條件為由，要求把保釋金從100萬元提高為500萬元。

檢察官瓊‧易魯吉(Joan Illuzzi)6日在紐約法庭指出，溫斯坦好幾次根本不戴法定監視器離家外出，公然違反保釋條件。

下個月就將接受審判的溫斯坦6日跛足步入法庭，辯護律師唐娜‧羅坦諾(Donna Rotunno)說，溫斯坦不是故意的，是監視器的電池出了「技術性毛病」所致。

走出法庭後，羅坦諾繼續替客戶辯護，說「這絕對不是故意操控腳踝檢視環」不過她承認，至少有一次是溫斯坦離家時，忘了監視器的某一部分，「他一發現忘了，趕緊打電話。」

記者問她的客戶身體狀況如何，她說，他有背痛的問題，希望這個禮拜就去處理。

紐約各地法庭正在檢討被告保釋規定是否放寬，預定明年元旦就實施新規定。

州立法機構今年已經通過法案，讓多數非暴力犯免繳保釋金，即可獲得保釋。對罪嫌很輕的窮苦嫌犯而言，這表示新年即可解除拘禁，暫獲自由；對有錢的嫌犯，則可獲退還已繳的保釋金。

但這些改革措施，對溫斯坦都不適用。他被起訴的罪狀包括2013年在一家紐約飯店強姦婦女，2006年對另一女姓強制性交。去年被逮後，法院裁定以100萬元交保。他否認指控，說兩案都是經過「雙方同意」才發生。

若罪名成立，他可能終身監禁；但67歲的溫斯坦富有，儘管被逮捕、起訴，仍可逍遙過日，經常有人看到他在夜總會，最近才在一個演員選秀會上，遭觀眾噓轟。

相形之下，罪嫌輕得多的窮人，可能因為繳不出數百元保釋金，就得吃牢飯；紐約州議會有意徹底解決這種不公。