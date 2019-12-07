佛州珠寶店搶案警匪追逐駁火 27歲UPS司機第一天上工遇死劫

在佛羅里達州珠寶店搶案中遭劫持遇害的UPS司機歐多涅茲。(圖取自臉書) 分享 facebook 聯邦調查局(FBI)稱，佛羅里達州珊瑚牆區(Coral Gables)5日發生珠寶店搶案，警匪飛車追逐20哩並引發駁火，造成四人死亡；而遭兩名歹徒劫持的優比速快遞公司(UPS)貨車，司機才第一天上工，就難逃噩運而喪生，與警方飛車追逐並爆發槍戰，造成四人死亡，包括UPS貨車司機與一名路人。

FBI掌控全案調查流程的特別探員皮洛(George Piro)當日晚間稱，兩名歹徒與警方追逐約20哩後，皆已遭警方擊斃。

FBI於6日宣布，兩名嫌犯為亞利山卓(Lamar Alexander)與希爾(Ronnie Jerome Hill)，皆為41歲且來自邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，遇害UPS貨車司機為27歲的歐多涅茲(Frank Ordonez)。

哥倫比亞廣播公司邁阿密電視台(CBS Miami)報導，根據其手足羅伊(Roy)的說法，歐多涅茲進入UPS工作已五年；一名同事也說，案發當天其實是他剛結束訓練、第一天當貨車司機。

歐多涅茲的臉書(Facebook)頁面也顯示，他育有一名一歲的女兒。

UPS紐約員工工會「Local 804」已在集資網站「GoFundMe」發起募款，幫助歐多涅茲家屬籌措喪葬費用。

警方稱，案發珠寶店一名女性員工也受傷，但未透露其傷勢。

珊瑚牆區警局局長哈達克(Ed Hudak)稱，兩名嫌犯在「Regent Jewelers」珠寶店犯案後，警方接獲無聲警報趕赴現場，旋即傳出槍響。

兩名嫌犯隨後駕車逃逸，然後劫持一輛UPS貨車與其司機；經過一番追逐，在等候紅綠燈的車陣中停下，多名員警持槍逼近，一名資深執法單位消息來源向CBS Miami透露，共有來自五個不同單位的19名員警朝遇劫UPS貨車開槍；多聲槍響後，一人試圖從貨車乘客座位側逃出。

皮洛說，該十字路口另一輛車上的「一名無辜路人」不幸成為第四名受害者；全案目前還在調查中。