情變燒死女友失明囚伏法 死刑恢復43年來第2人

田納西州一名失明男子因情變殺害女友後被判死刑，5日晚接受電椅行刑伏法，成為美國1976年恢復死刑後，43年來第二位遭處決的失明犯人。 美聯社 分享 facebook 田納西州一名失明男子因情變殺害女友後被判死刑，5日晚接受電椅行刑伏法，成為美國1976年恢復死刑後，43年來第二位遭處決的失明犯人。

獄方人員表示，53歲的霍爾(Lee Hall)於當日晚間7時26分於納許維爾市(Nashville)一座監獄伏法。

法庭資料顯示，1991年4月17日，霍爾當時的女友為22歲的崔西‧克羅奇爾(Traci Crozier)；兩人因感情疏離、女方當時開車準備離去，霍爾竟焚燒其座車，造成克羅奇爾全身逾90%燒傷，送醫隔天宣告不治。

霍爾被判死刑時尚未失明，但律師說他因為青光眼沒有接受妥善治療，導致逐漸失去視力。

辯護人凱莉‧葛利森(Kelly Gleason)曾向聯邦法院、田納西州法院與州長爭取為霍爾免除死刑遭拒；直到霍爾伏法前不到一小時，最高法院才宣布拒絕干預。

霍爾身穿白色衣褲、被綁在電椅上；被問及遺言時，他表示想喝水被拒後說：「大家可以學習寬恕與愛，讓這個世界更美好」，隨後接受兩次電擊。

行刑前，場內布幕曾拉起，讓家屬、律師與記者旁觀；克羅奇爾的姊妹史戴西‧伍坦(Staci Wooten)與父親金恩‧克羅奇爾(Gene Crozier)皆出席。

在田納西州，1999年1月以前犯罪的犯人，可以選擇接受電椅取代注射執行死刑；霍爾即選擇電椅，成為美國恢復死刑43年來，第二位坐電椅處死的失明犯人。

全美共有六個州允許死刑犯選擇電椅，但田納西州為近年來唯一實際使用的州；該州自去年8月恢復死刑後，伏法的六人中有四人選擇電椅。

喬治亞州與內布拉斯加州法院宣判電椅行刑違憲；高等法院並未設定死刑年齡上限，也未制定因身體疾患而例外的標準，而最高法院也從未宣判電椅處決違反禁止殘酷與異常懲罰的憲法第八修正案。