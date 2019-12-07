最高時速193哩！砲彈飛車橫貫美國 27小時25分再寫新紀錄

紀錄就是用來打破的，而三個無名小卒最近以27小時25分鐘，完成從東岸到西岸橫貫美國的「砲彈飛車」壯舉，比2013年創下的28小時40分鐘紀錄縮短1小時15分鐘。

在全程2825.3哩長的行車過程，他們以平均時速103哩一路違規飛馳穿過13個州，沿途躲避公路巡邏警察和從路邊衝出來的野鹿，從未被警車攔下來。

這種從大西洋岸到太平洋岸的「砲彈飛車」之旅，是「汽車與駕駛人」雜誌傳奇編輯葉慈 (Brock Yates)在1971年創辦，1980年代初由畢雷諾斯主演的「砲彈飛車」(The Cannonball Run)更使其聞名遐邇。

就像幾乎每一項橫貫美國大陸的砲彈飛車之行一樣，塔巴特(Doug Tabbut)、托曼(Arne Toman)和查威克(Berkeley Chadwick)11月10日清晨1點前不久，在紐約市曼哈頓東城的紅球車庫啟動他們裝滿逃避偵測裝置的銀色賓士車，奔向加州瑞登多灘(Redondo Beach)的Portofino Inn終點。

他們駕駛的2015年份賓士E63 AMG四輪驅動轎車經過徹底改裝，擁有威力更強大的渦輪動力引擎和冷卻裝置，有800匹馬力的引擎速度又快又穩，已經很不起眼的車體標籤全部拿掉，以增加「隱形」效果。

車上有兩個油箱共可裝60多加侖油料，兩個加油口則可縮短加油停留時間；整個行程他們只停下來加了四次油，總共花了22分鐘多一點，他們也趁機上洗手間。

車上也附有各種電子裝置，包括兩個雷達偵測器、雷射擴散器、警用無線電頻道掃描器，以及民用無線電通訊器。

塔巴特和托曼是賽車老手，新加入的查威克則負責把風，用望遠鏡搜尋前面是否有警察。

他們能夠打破紀錄，結合了技術、周密的準備、經驗和運氣，包括選擇在11月感恩節前公路車輛較少時出發，一路沒有碰到下雨，或是造成交通瓶頸的施工。

塔巴特事前也花了幾百個小時選定最好的飛車路線，整個過程像軍事行動一樣精確執行。

塔巴特和托曼承認他們在經過的每一個州都違反交通法規，但強調他們非常小心，只在車輛稀少的漫長路段以最高時速193哩飛車，碰到交通擁擠即減速。他們也努力乾淨俐落的超車，避免驚動其他駕駛人。

他們的極速飛車路上居然碰到一輛韓國現代廠牌車超車，結果引起警察注意，反而是現代車被攔下來；塔巴特三人若無其事地離開，忍不住哈哈大笑。