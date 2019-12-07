川普又下令鬆綁 這次是馬桶

彭博資訊報導，美國總統川普6日表示，他已下令環保署檢討衛浴設備的省水標準，依照現行的水流量規定，「人們在家裡使用馬桶不是沖一次，而是沖10次、15次。」

川普在白宫的中小企業主圓桌會議上說：「你根本不能洗手，水龍頭裡流出來的水這麼少，結果是你得一直開著水龍頭，花更多時間洗手，用掉相同的水量。」

川普說，檢討省水標準是「普通常識」，因為沖馬桶沖很多次，會用掉更多水。

川普上台後放寬許多法規，特別是歐巴馬政府實施或提出的環保法規。批評者說，川普削弱了對抗氣候變遷、保育資源、促進乾淨空氣和水的法規。

這些法規包括水箱式馬桶的水量比1992年的規定減少20%；浴室水龍頭的水量減少32%。

儘管川普宣稱是他下令環保署檢討省水法規，但根據國會2018年通過的法案，要求環保署檢討「水意識計畫」（WaterSense program），審視所有在2012年之前實施的法規。這意味川普政府被迫檢討水箱式馬桶、浴室水龍頭、蓮蓬頭、沖水式小便斗和澆水設備的法規。

但環保署也說，「水意識計畫」的省水標準，確實達到省水的目的，特別是占室內用水一半以上的浴室用水。每個家庭每年省下380美元（約台幣1萬1560元）水費，每天省下超過17加侖的水。

川普說，他考慮在降雨量不同的州，實施不同的用水標準。但美國50州中有40州的水管理人員表示，他們預期未來十年他們州內的部分地區會缺水。