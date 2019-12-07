川普要世界銀行 別再借錢給中國

美國總統川普6日呼籲世界銀行（World Bank）停止借錢給中國。世界銀行5日不顧美國的反對，剛通過一項援助中國的計畫，每年提供10-15億美元（約台幣304.2到456.3億元）低利貸款直至2025年止。世銀的計畫是自前五年每年平均借貸給中國18億美元的水準，「逐年減少」放貸。

川普周五（6日）晚間推文說：「為什麼世界銀行放貸給中國？這可能嗎？中國已經有很多錢，如果沒有，他們會創造出來。停！」