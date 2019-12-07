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川普要世界銀行 別再借錢給中國

2019-12-07 11:50聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國總統川普6日呼籲世界銀行（World Bank）停止借錢給中國。世界銀行5日不顧美國的反對，剛通過一項援助中國的計畫，每年提供10-15億美元（約台幣304.2到456.3億元）低利貸款直至2025年止。世銀的計畫是自前五年每年平均借貸給中國18億美元的水準，「逐年減少」放貸。

川普周五（6日）晚間推文說：「為什麼世界銀行放貸給中國？這可能嗎？中國已經有很多錢，如果沒有，他們會創造出來。停！」

世界銀行在6月底止的2019財政年度借給中國13億美元，少於2017財年的24億美元。但世界銀行減少借貸的速度，對川普政府來說仍嫌不夠，他們認為中國太富裕，不應接受國際援助。

美國總統川普呼籲世界銀行停止所有的中國貸款。美聯社
美國總統川普呼籲世界銀行停止所有的中國貸款。美聯社
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世界銀行川普世銀

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