打臉川普！美眾院通過決議案 支持以巴「兩國方案」

在美國川普政府宣布美國不再視以色列的約旦河西岸屯墾區違反國際法後，美國聯邦眾議院6日通過一項象徵性決議案，支持解決以巴衝突的「兩國方案」（two-state solution），形同直接打臉川普，並對正考慮兼併西岸的以色列總理內唐亞胡提出警告。

由民主黨掌控的眾院以266票對188票通過這項不具約束力的決議案。決議案指出，唯有「兩國方案」可以同時確保以色列的生存，以及實現巴勒斯坦建國的「正當期望」。

決議案指出，美國應勸阻雙方採取讓和平更難以企及的步驟，包括片面併吞領土或是在以巴協商的架構外達成巴勒斯坦建國的作為。

自川普上台後，巴勒斯坦和一些阿拉伯國家領袖譴責川普政府推翻美國的長期政策，先是在2017年承認耶路撒冷為以色列首都，接著在2018年將美國大使館遷到耶路撒冷並切斷美國對巴勒斯坦人的援助；今年三月又承認以色列兼併戈蘭高地；上個月，美國國務卿龐培歐宣布，美國不再視以色列的約旦河西岸屯墾區違反國際法。

川普的一連串措施意在鞏固國內基督教保守福音教派的基本盤，但也令人質疑，川普政府是否將放棄讓巴勒斯坦建國的「兩國方案」構想。