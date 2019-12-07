選舉花費，刷新人類紀錄！美國富豪的「新嗜好」就是這麼樸實：砸錢選總統

圖擷自 推特 分享 facebook

摘要 1.川普解鎖了美國大選的「老人模式」，他的民主黨主要對手，現在多數都在70歲以上，同時他還解鎖了「富豪模式」。 2.富豪撒錢競選，對靠募款競選的對手們，帶來龐大壓力，但能爭取到所有選民的目光與支持嗎？

美國富豪們，最近的心頭好，就是「進白宮」。

美國總統大選的花費，近年一再打破歷史記錄，2016年更是達到破天荒的24億美元。但是，如果這些錢只是你總資產的零頭，就能賭一把入主白宮的機會，你願不願意賭呢？

川普以美國史上最大年紀選上總統後，可說是解鎖了美國大選的「老人模式」，他的民主黨主要對手，現在多數都在70歲以上。同時還解鎖了「富豪模式」，川普作為美國總統史上最有錢富豪之一，鼓舞不少富豪出馬參選。

美國超級富豪——彭博——宣布參選；另一位億萬富豪、前對沖基金經理斯泰爾（Tom Steyer）也宣布參選。

最近每天，我都能在電視上看到現年77歲的彭博和62歲的斯泰爾，不是美國媒體天天報導他們，而是他們自己砸大錢買廣告，轉台也沒用，因為廣告無處不在。

確實，有錢就能任性啊。

當其他參選人拚命籌款買廣告，他們自掏腰包就行了。彭博宣布要投入3500萬美元（約合新台幣10億元）買電視廣告，他一週花的廣告錢，就比民主黨總統參選人拜登7個多月來的廣告花費，多上3倍，也超過川普過去11個月的總廣告花費。

彭博花還不是第一名，斯泰爾今年已經花了逼近5500萬美元（約合新台幣17億元）！且資產高達16億美元的斯泰爾還放話，計劃投入高達1億美元參選。

財產比斯泰爾多上30倍的彭博不落人後，宣布將投入1.5億美元競選，這些錢對於全美第八有錢、擁有540億美元資產的他來說，也就佔他總資產1/360，根本不痛不癢。

但，這卻對靠募款競選的對手們，帶來惡夢般的壓力。

原先民調一直維持在前五名的民主黨總統參選人、美國國會參議員賀錦麗（Kamala Harris），在彭博投入參選短短一周，就被打得潰不成軍。彭博先是挖角賀錦麗的手下大將，加上募款不順利等問題，讓她最終不得不黯然宣布退選。

退選時賀錦麗還酸了一下彭博：「我不是億萬富翁，沒辦法自掏腰包參選，隨著選戰持續，募得競爭所需的錢是越來越困難啊。」

一堆總統參選人話也全說的酸溜溜的。像是靠著平均一個人才給18美元的小額捐款，在第三季硬是募到2500萬美元的桑德斯就對支持者大聲疾呼：「我們要對彭博等富豪們說，抱歉，有錢是買不贏選舉的！」

有錢真的買不到真愛嗎？

這現象在美國還真不好說，因為美國社會不算仇富，幾個月前的卡托研究所（Cato）民調就說，超過八成的美國受訪者認為，只要誠實，能賺多少錢就盡量賺，完全沒問題。

像是彭博出身中產家庭，靠著一己之力上哈佛大學，而且他還白手起家創建出龐大的企業帝國，這點，美國部分選民還是挺埋單的。

而且就算是出身名門的富豪，不少選民也埋單。

我還記得三年前採訪川普的支持者時，他們就說，富豪能不受金主影響，施政才能大展拳腳。實際上，當年川普也自掏腰包了6500萬美元（雖然正式接受共和黨提名後，身家30幾億的川普就不再自掏腰包了，因為到了大選階段，整體花費是接近3億美元）。

因此，才投入參選短短一周，彭博就的民調就從1%跳升到6%，在民主黨總統參選人中名列第五，比去年就投入選戰的楊安澤還高了三倍。

還有一個原因，彭博本來就有全美知名度，擔任過三任的紐約市長，有政治經驗，加上政治立場屬於穩健派，在對抗氣候變化和槍支管控上有不錯的名聲，這都有幫助。

斯泰爾目前砸了比他還多的錢，民調卻一直在1、2%，而且民主黨越來越「左傾」，主要是年輕人開始認為不少富豪為富不仁。卡托研究所的另一份調查顯示，30歲以下的美國受訪者，有半數以上認為富豪賺錢手段不正當、高達35%認為對富豪「採取暴力行動」，有時候是合理的。

顯見，富豪要爭取美國年輕選民的支持有多難。

距離大選還有10個多月，誰能笑到最後還很難說。可以確定的是，富豪撒錢參選的「軍備競賽」，可能將讓美國總統大選花費，再度刷新人類史上最高記錄。

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