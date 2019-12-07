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CIA酷刑狠招曝光！關達那摩囚犯素描揭慘痛經歷

2019-12-07 10:42聯合報 編譯周辰陽／即時報導

紐約時報》近日首度披露，關達那摩灣（Guatanamo Bay）監獄的一名囚犯透過素描，詳細描述中央情報局（CIA）「黑牢」（black site）對他使用的刑求方式，委任律師還指，這位囚犯不會再沉默下去。

熙頓賀爾法學院（Seton Hall University School of Law）教授丹博（Mark P. Denbeaux）帶領部份學生，合著《美國如何刑求》報告（How America Tortures"），記錄他的委託人、被指是凱達組織成員的朱貝達（Abu Zubaydah）和其他囚犯所遭受待遇。

除早已廣為人知的水刑外，「黑牢」有一招因人而異的壓力姿勢（stress position）。朱貝達自述，當時他的腿部傷勢還未復原，但被裸體站著，雙手被銬在高於頭部的牢門條鐵上，被迫長時間以腳尖著地。在撞牆（walling）的素描中，朱貝達則是裸身站著，雙手被綁起，遭臉部被塗黑男子用某種物品圍住脖子，後腦勺被推去撞牆。

朱貝達釋出的素描還有屈身上銬（short shackling）、大小禁閉箱（Large & Small Confinement Box）及剝奪睡眠（sleep deprivation）。

CIA前心理學家簡森（John "Bruce" Jessen）在2016年曾提交一份答辯狀，部分陳述和「撞牆」素描相符。媒體指朱貝達描述的招數在911事件後獲批准使用，好讓反恐部門防範潛在攻擊。小布希政府堅持，這些不是刑求，而是「強化偵訊技術」。

CIA婉拒回應媒體提問。

關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式...
關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式。圖為大小禁閉箱。Abu Zubaydah
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關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式...
關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式。左圖為水刑，右圖為撞牆。Abu Zubaydah
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關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式...
關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式。上為屈身上銬，下為剝奪睡眠。Abu Zubaydah
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關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式...
關達那摩灣監獄囚犯朱貝達透過素描，描述他被囚禁於CIA「黑牢」時，遭受的刑求方式。圖為壓力姿勢。Abu Zubaydah
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紐約時報反恐睡眠

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