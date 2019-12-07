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影／號稱「爬不上去」的川普邊境高牆 瘋傳低科技攻略

2019-12-07 09:22聯合報 編譯季晶晶／即時報導

網路瘋傳用梯子攀爬並翻越美國總統川普新建的邊境圍籬。取自推特@fotornela...
網路瘋傳用梯子攀爬並翻越美國總統川普新建的邊境圍籬。取自推特@fotornelas
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美國總統川普誇口，他興建的邊境高牆「無法攀爬」且「不能穿越」，已多次被證明事實並非如此，網路近日又瘋傳一段影片，顯示想克服這種最高達九公尺圍籬的新招，比過去用過的一些方法，例如以手持動力工具切斷鋼柵，還要低科技。

加州棕櫚泉的一位攝影記者4日上傳一段影片到推特，他拍到三名男子，用五金店找得到的繩梯攀爬邊境圍籬，有一人翻越圍籬到美國那一側，再順著鋼柵下滑至地面後開溜，後來一部邊境巡邏車抵達現場。在墨西哥這一側的兩名男子也立即收拾繩梯離去。影片中非法越界入境的男子稍後遭到逮捕。

美國邊境巡邏官員稍後也上推特發文回應，聲稱邊境保護措施的運作正如設想。但這恐怕無礙其他人在戒備較鬆弛的地方，用同樣的方法跟進。

攝影墨西哥川普

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