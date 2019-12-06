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貿易戰延燒 美企減少進口大陸貨品

2019-12-06 23:44經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

美國企業10月進口的中國大陸製消費產品減少，整體貿易逆差也縮減，主要反映美國新徵進口關稅的衝擊。

美國商務部5日公布，經季節調整後，美國10月貿易逆差較9月縮減7.6%，降至472億美元，其中進口減少1.7%，消費品減少4.4%，跌幅最大，手機進口也減少4.2%、玩具減少10.1%，衣服減少9.2%。至於對大陸進口較9月縮減4.8%，少了17億美元。

巴克萊經濟學家Pooja Sriram認為，消費品進口減少，部分原因是擔憂加徵關稅會增加消費支出，因此許多人在前一個月就事先購買。

Pooja Sriram又說：「美中貿易談判有許多不確定性，所以難以預測進口額的後續情況。」

川普政府9月1日對約3,000億美元大陸輸美商品加徵關稅，其中包含首次被課徵的消費品如服飾、器具、電子產品和其他消費品項。

目前美國對大陸共約3,600億美元進口產品課徵關稅，且新一波關稅期限12月15日在即，若是美中沒有達成協議，屆時會再對中國1,600億美元產品加徵15%關稅。

Sriram表示，總貿易量下降，原因是外部需求全面減緩。海外經濟疲軟，正衝擊美國的出口；與企業投資相關的進口，近幾個月也已經下滑。

美國企業10月進口的中國大陸產品較少，整體貿易逆差也縮減。 美聯社
美國企業10月進口的中國大陸產品較少，整體貿易逆差也縮減。 美聯社
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