貿易戰延燒 美企減少進口大陸貨品

美國企業10月進口的中國大陸製消費產品減少，整體貿易逆差也縮減，主要反映美國新徵進口關稅的衝擊。

美國商務部5日公布，經季節調整後，美國10月貿易逆差較9月縮減7.6%，降至472億美元，其中進口減少1.7%，消費品減少4.4%，跌幅最大，手機進口也減少4.2%、玩具減少10.1%，衣服減少9.2%。至於對大陸進口較9月縮減4.8%，少了17億美元。

巴克萊經濟學家Pooja Sriram認為，消費品進口減少，部分原因是擔憂加徵關稅會增加消費支出，因此許多人在前一個月就事先購買。

Pooja Sriram又說：「美中貿易談判有許多不確定性，所以難以預測進口額的後續情況。」

川普政府9月1日對約3,000億美元大陸輸美商品加徵關稅，其中包含首次被課徵的消費品如服飾、器具、電子產品和其他消費品項。

目前美國對大陸共約3,600億美元進口產品課徵關稅，且新一波關稅期限12月15日在即，若是美中沒有達成協議，屆時會再對中國1,600億美元產品加徵15%關稅。