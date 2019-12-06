川普主政時期 職場移民調查增4倍

川普政府時期的移民執法部門進行的職場移民調查，比歐巴馬政府時期增多四倍，但對國際幫派、武器走私和金融犯罪的調查卻在減少。

移民及海關執法局(ICE)的資料顯示，2019會計年度進行了6812起職場突檢，包括對企業非法僱傭和員工移民身分的檢查，而歐巴馬時期的2016會計年度是1701起。

ICE所屬的國土安全調查處(HSI)表示，加強移民執法的調查是政府部門的工作重點，HSI也不例外。

ICE在2019年度的職場突檢中逮捕2048人，其中主要是無證移民，而上一年度逮捕500人。ICE今年8月的職場突檢為最大規模之一，對密西西比州的多家食品加工廠進行檢查後，逮捕680名無證移民。

移民執法部門在職場突檢中逮捕僱用無證移民的企業主，自2016年度以來逐年減少，從2018年度的72人減少到2019年度的40人。

HSI擁有廣泛權力，包括對國際幫派、武器和毒品走私、人口販賣以及金融與藝術品犯罪進行調查，加強移民執法是HSI的新使命。

HSI人員表示，部分州和地方的執法部門因反對ICE的遣返政策，而不願與他們合作進行犯罪調查，甚至包括與移民無關的調查。但執行遣返是ICE另一個部門的職責，由執法與遣返處承擔。

ICE在2019會計年度執行3萬7547次犯罪逮捕，其中的人口販賣、毒品走私和企業違法僱人等都有增多，比上一年度多出10%，但不包括面臨遣返的無證移民。

2019年度，HSI查獲的類鴉片比上一年度多出2500磅，增幅26%，查獲的芬太尼多出1000磅，增幅35%。

除加強職場突檢外，HSI對邊界犯罪的調查比2016年增多一倍，身分與移民福利詐欺是增多24%。

但自2016年以來，HSI對跨國幫派的調查減少54%，武器走私調查是減少43%。HSI表示，調查數量雖有減少，但他們的重點是查處大案，每次調查的逮捕人數都有增多。