加州眾議員、玩伴女郎分別告媒體 都與川普有關！

共和黨籍加州聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)。 美聯社 分享 facebook 自稱早年曾與川普總統有染的前「花花公子」玩伴女郎凱倫‧麥杜格 (Karen McDougal)，5日控告福斯新聞誹謗；無獨有偶，共和黨籍加州聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)兩天前也控告有線電視新聞網(CNN)誹謗，更要求賠償4億3535萬元。

努尼斯把CNN斥為「假新聞之母」，指其上月22日發表對他「顯著不實的熱門新聞」，宣稱川普的私人律師朱利安尼以前的夥伴帕納斯(Lev Parnas)願意作證，指稱努尼斯去年在維也納與前烏克蘭檢察官蕭金會面，企圖獲得民主黨總統參選人白登的黑資料。

努尼斯在這項聯邦提告中說，他去年根本沒有到過奧地利，也從未與蕭金會面或交談，而帕納斯宣稱他在維也納的時候，他其實在利比亞和馬爾他。訴狀中還附上他在這些地方的照片。

CNN的報導出現後，蕭金也否認曾與努尼斯會面。

CNN在發表這項報導前，屢次試圖與努尼斯連絡，可是努尼斯自2017年以來就拒絕與CNN或其記者交談。努尼斯在告訴中宣稱，CNN因此對他不滿，存心報復，並企圖藉此提高收視，以及促進眾院民主黨對川普的彈劾調查。

提告中也駁斥CNN宣稱他到維也納那段期間(去年11月30日至12月3日)，曾與帕納斯交談的報導。不過，眾院三個委員會3日對川普提出的彈劾調查報告公布的電話通聯記錄，顯示今年4月12日努尼斯和帕納斯幾度通話，其中一通持續八分多鐘。

努尼斯是眾院情報委員會資深共和黨委員，並極力為川普護盤。

麥杜格則向紐約州法庭控告福斯新聞節目主持人卡爾森 (Tucker Carlson) 存心詆毀她，去年在節目中誣指她曾向川普勒索，否則將毀掉他的事業和羞辱他的家庭。

她宣稱卡爾森的談話很容易查明真偽，而福斯新聞應為卡爾森信口開河負責。她向福斯尋求損害賠償，可是沒有把卡爾森列為被告。

福斯新聞聲明它將為這些毫無根據的說法，積極為卡爾森辯護。