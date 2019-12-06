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申辦美簽須交社群媒體帳號 國務院被告

2019-12-06 15:19世界日報 編譯孫梁╱綜合5日電

國務院要求簽證申請人提交社群媒體帳號，紀錄製片組織提控。 歐新社
國務院要求簽證申請人提交社群媒體帳號，紀錄製片組織提控。 歐新社
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兩個紀錄片製片人組織5日提出聯邦訴訟，指稱國務院要求美國簽證申請人必須提交社群媒體帳號的新規定，使申請人不敢講真話和擔憂個人資訊被濫用，要求法官裁決違法和禁止執行。

每年申請美國簽證的人超過1400萬，根據今年5月生效的國務院規定，申請人須提交過去5年在約20個網站平台使用的所有社群媒體帳號，包括用假名登記的帳號；國務院表示，收集更多的社群媒體帳號，有助於加強對申請人的審查和確認身分。

控案說，收集的社群媒體帳戶訊息可在國務院長久保存，並與其他政府部門甚至是部分外國政府分享。

提控的「紀錄片學會」和「國際紀錄片協會」表示，他們的成員常與外國製片人和夥伴單位合作，邀請他們來美交流、參加會議和活動，但國務院的規定使部分受邀者不願來美，擔憂個人訊息被濫用和不敢公開發表意見。

控案說，過去數月，包括美國部分盟友在內的極權國家和踐踏民權的政權，利用社群媒體帳號來查找、拘捕甚至殺害維權人士、記者和異見分子。國土安全部也曾依靠從社群媒體採集的訊息，來檢查對國家安全的威脅和篩檢簽證申請人，但國安部2017年的督察報告顯示，從社群媒體收集的資訊效果不佳。

「紀錄片學會」表示，他們常與外國製片人合作，而保持社群媒體的匿名對他們是「生死問題」；學會承諾製片人的安全，國務院要求提交社群媒體帳號的規定令人困擾和殘酷，使製片人要在網路言論自由和個人安全上做出選擇，美國政府應是言論自由的先驅，而不是壓制和禁止。

1982年創建的「國際紀錄片協會」在53個國家有2700多會員，敘利亞一位製片人拍攝的阿勒普被圍困的紀錄片，榮獲2019年的協會紀錄片獎。

收集簽證申請人的社群媒體、電郵和電話號，過去只適用於需要嚴格審查的申請人，每年約涉及到6萬5000人，包括去過被恐怖組織控制的國家。

社群媒體紀錄片國務院

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