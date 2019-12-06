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交財務紀錄裁定 川普促最高法院駁回

2019-12-06 15:15世界日報 編譯林梅婕╱綜合5日電

川普總統於5日要求最高法院介入，推翻「要求其會計公司交出財務紀錄給國會」的裁定，再次引發司法權和行政權之間的對立。

華府聯邦上訴法院(U.S. Court of Appeals)上個月13日裁定，將不重審10月份眾院監管委員會(Representatives Oversight Committee)向川普總統的會計事務所Mazars LLP發出「交出財務紀錄」的傳票。

最高法院在11月25日決定延遲審理此案，讓川普總統可以在本月5日前做最後的上訴；此案也代表最高法院將在行政權和立法權之間攤牌，而最高法院最快在12月13日就會決定是否受理川普總統的要求。

川普總統的律師認為委員會無權要求執法機關調查川普總統的個人財務，並表示：「這是有史以來第一次，國會向總統祭出傳票要求交出個人財務紀錄」；3日紐約上訴法院代表民主黨的國會議員，向川普總統的主要借貸方德意志銀行(Deutsche Bank AG)，及川普存款的第一資本金融公司(Capital One)都發出傳票，要求交出財務紀錄。

川普總統的律師對此表示，一併要求最高法院延遲審理，而最高法院九位大法官中有五位屬於保守派，其中兩位分別是由川普提名的戈薩奇(Neil Gorsuch)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)；法院目前已延遲了Mazars LLP的其他幾項訴訟案，這次也很可能會同意川普總統的要求。

川普德意志銀行大法官

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