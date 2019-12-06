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彈劾進入下階段 波洛西痛斥記者：別惹我 「我不恨川普」

2019-12-06 14:15世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

彈劾邁入下一階段，眾院議長波洛西發飆表示不恨川普。 美聯社
彈劾邁入下一階段，眾院議長波洛西發飆表示不恨川普。 美聯社
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眾院民主黨計畫草擬彈劾條款之際，眾院議長波洛西5日在國會山莊的記者會上，被問及是否因憎恨川普才決定把彈劾調查推進到下一步，波洛西怒斥記者說，「別惹我，我不恨任何人。」

波洛西5日宣布眾院將正式邁入起草彈劾條款的階段，因為「如果不行動，未來的美國總統無論共和黨、民主黨，得到的訊息都是：你可以隨心所欲。」隨後眾院司法委員會也宣布將在下周一舉行由彈劾調查人員作證的聽證會，並開始草擬彈劾川普總統的條文。

記者5日在例行記者會尾聲提問波洛西，是否因為憎恨川普才決定推進彈劾程序，波洛西嚴詞回應，「我不恨任何人，我成長在天主教家庭，我們不恨這個世界上的任何人，不要控訴我恨誰。」

「作為天主教徒，我不喜歡你用『恨』(hate)這個字來形容我。」波洛西說，「我一直在為總統祈禱，別用這種詞來惹我。」

此番帶情緒的交涉發生在記者會尾聲，波洛西正要走下講台之際，由前福斯新聞記者羅森(James Rosen)提出，他目前就職於辛克萊廣播集團(Sinclair Broadcasting Group)，他問道：「議長女士，您恨川普總統嗎？」

波洛西隨即停下腳步，轉身並指向羅森正面回應，她隨後走回講台表示，川普對很多政策的立場迥然，但這些需由選民去判斷；他對待烏克蘭的作業違憲，才讓民主黨不得不啟動彈劾調查。

波洛西說，「我認為在幫助那些懼怕槍枝暴力的孩子面前，總統是個懦夫；在幫助我們引以為傲的夢想生面前，總統很殘忍；在應對氣候變化的危機面前，他又拒絕承認問題。」

上述都是選舉相關的問題，但說回彈劾，波洛西表示，這是關乎美國憲法的問題，事實顯示總統違背了誓言。

川普稍晚也在推特回應說，波洛西就是神經緊張(nervous fit)，他也不相信波洛西每天為他祈禱，並叫她多幫幫選區的遊民。

川普民主黨

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