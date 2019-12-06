彈劾川普不能拖 民主黨只能速戰速決

美國總統川普。美聯社 分享 facebook 喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院教授特爾利(Jonathan Turley)4日在眾院司法委員會聽證會上指出，民主黨議員目前對彈劾調查採取了速戰速決策略，另一種管道則可訴諸法院，讓遭到川普總統阻擋的重要證人配合作證，釐清川普是否透過對烏克蘭施壓，達到打擊政治對手、民主黨總統參選人白登(Joe Biden)的目的。

不過，若循法院途徑，可能變得曠日廢時，時間一拖估計要好幾個月；就算法院方面快速審理，民主黨國會議員要對川普烏克蘭「電話門」彈劾案交付表決，時程將已進入2020年，剛好是總統大選白熱化之際。

川普與國會議員、前任政府官員之間的幾項司法糾紛，進入司法體系之後，通常處理速度緩慢；雖然在某些案例當中，川普在下級法院遭遇挫敗，但提出上訴是否讓最後結果得以翻盤，仍有待觀察。

特爾利4日在聽證會上分析了不贊成在目前的時間點彈劾川普的理由。他說：「快速進行對彈劾沒有好處。範圍狹小、快速進行的彈劾案，在過去曾出現失敗下場，看看前任總統詹森(Andrew Johnson)就會知道。」

對於特爾利的勸告，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)似乎沒有採納。

波洛西5日上午表示：「很遺憾，但我們帶著信心與謙虛，懷抱著對開國元老的忠誠，還有我們對美國的熱愛，我在今天要求我們的委員會主席開始撰寫彈劾案案文。」

特爾利對於彈劾程序進展太快的論述重點，真正關鍵在於以他的角度來看，到目前為止還沒有出現足以構成彈劾川普的證據；不過，在4日聽證會上，其他法律學者對於特爾利如此看法，並不認同。

另外，也有媒體報導分析，「彈劾案進展太快」的說法本身就值得商榷，畢竟歷史上曾經出現的彈劾總統案例非常少，很難相互比較不同案例之間的進展速度快慢差別。