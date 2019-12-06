川普嗆眾院：趕快彈劾我、我終將獲勝

川普推文表示他將在彈劾案中獲勝。 美聯社 分享 facebook 川普總統5日推文督促眾院民主黨人盡快彈劾他，這樣國家才能繼續做正事，他也能在共和黨多數的參院獲得「公正」審判，在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)宣布眾院司法委員會將草擬彈劾條款後，川普又連發推文，稱他將在彈劾案中獲勝。

川普向眾院民主黨人喊話的前一天，四名憲法學者在眾院司法委員會聽證會上，討論川普行為是否足以構成彈劾原因；川普撂下這般狠話約一個小時後，波洛西便宣布眾院將撰寫彈劾川普的條款。

川普5日在推文中說：「無所事事的民主黨人昨天在眾院度過史上糟糕的一天，他們無法完成彈劾案又詆毀我們的國家，但他們什麼都不在乎，他們已經瘋了。」

他接著開始挑戰眾院：「因此我說，如果你們要彈劾我，現在就做，快點，這樣我們就能在參院來場公平審判，而且我們國家才可以繼續做正事。」

川普先前表示「老實說，我希望來場審判」，他也要求多位民主黨人出面作證，包括眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)、前副總統白登(Joe Biden)和其子杭特(Hunter Biden)。

川普在推文中也表示：「我們會讓謝安達、白登父子和波洛西等更多人作證，而且將第一次揭發我們體制有多腐敗。我當選是為了『掃除爛泥』，而且我現在就在這麼做！」

在波洛西宣布眾院的下一步行動後，川普又迅速在推特連續發文回應，他先稱7月與烏克蘭總統的通話「完美」，並批評特別檢察官穆勒(Robert Mueller)對俄羅斯干涉2016年總統選舉的報告。

川普指出：「無所事事的激進左派民主黨人剛宣布，他們在欠缺理由的情況下要彈劾我，他們已經放棄荒謬穆勒的『東西』，所以現在要把帽子扣在我和烏克蘭總統那兩通恰當(完美)的通話上。」

川普稱民主黨的作法肯定不是建國先賢所願，但好處是共和黨人的團結將更勝以往，而且「我們終將獲勝！」