佛州珠寶竊盜劫UPS貨車 高速槍戰釀4死

珠寶竊盜劫持UPS貨車引發高速槍戰，四人死亡。 美聯社 分享 facebook 佛羅里達州珊瑚牆區(Coral Gables)5日下午一家珠寶店發生搶案，兩名武裝歹徒犯下搶案後劫持一台UPS貨車逃逸，過程中與警方發生槍戰，導致包括歹徒等四人死亡。

據珊瑚牆區警局局長哈達克(Ed Hudak)表示，被搶的珠寶店名為「Regent Jewelers」，搶案發生在5日下午4時15分，警方在接獲通報後兩分鐘內抵達現場，當時搶匪和珠寶店老闆已持槍正面交火。

歹徒隨後劫持一台UPS貨車，並挾持了貨車司機逃逸，與警方展開25哩的高速追逐，歹徒一路逃到Miramar市區，在經過交通尖峰路段時被大量車流卡住。

歹徒在動彈不得的狀況下與警方發生槍戰，當地媒體也捕捉到這段畫面，警方擊中兩名歹徒當場死亡；不幸的是，遭挾持的UPS的貨車司機及一名旁觀者也受到波及，兩人在槍戰中死亡。

據「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)報導指出，搶匪駕駛UPS貨車一路來到收費道路上，最後來到75號州際公路和布羅瓦郡(Broward County)的交界處，搶匪在這裡向警方開了第一槍。

當時該路段屬於下班尖峰時段，歹徒仍試圖從車趁中脫逃，連續向警方和周遭開槍，持續行駛一段路程後才被迫停下。

另外在珠寶店搶案發生時，一名女性員工被子彈反彈後擊中頭部，送醫後情況已穩定；而在附近的珊瑚牆市政府內，也找到槍戰中遺留的子彈。