影／郭台銘：川普把我叫過去「聊了一下」

鴻海創辦人郭台銘與太太曾馨瑩5日參加白宮耶誕派對，郭台銘會後表示，美國總統川普把他叫過去聊了一下，談美國經濟、美中貿易、威州廠投資狀況等議題，並未談台灣。

郭台銘夫婦於美東時間5日傍晚近5時進入白宮耶誕派對會場，約晚間7時20分步出，在白宮外短暫受訪。兩人見到川普與美國第一夫人梅蘭妮亞並交談，曾馨瑩說，梅蘭妮亞很漂亮，很有氣質。

媒體詢問郭台銘與川普會談內容，郭台銘一開始表示，還是保密。媒體追問，兩人是談論了威州的投資，還是敏感的政治議題，郭台銘說，和台灣沒關係，是談美國經濟、中美貿易等「很多很敏感的東西」。他說，參加派對當然有機會見到川普，「他就把我叫過去聊了一下」。

郭台銘指出，他與川普談話內容還是世界經濟，美國經濟，「當然也提到我們（鴻海）那邊的投資狀況」，川普都有表達一些看法，他也了解美國非常積極希望製造業重返美國。

記者問郭台銘，參加競選後是否影響在中國大陸的生意，郭台銘笑了下說，「我們不講這個」。

曾馨瑩表示，這是她第二次參加白宮耶誕派對，覺得充滿耶誕氣氛，很熱鬧。她也和梅蘭妮亞合影，並聊了幾句，但未透露交談內容。