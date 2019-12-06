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川普樂觀看待美中談判進展 中方堅持要求撤銷關稅

2019-12-06 08:13經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統川普周四表示美中貿易談判「正向前推進」，表達樂觀的態度，不過中國官員堅持立場，即要達成第一階段貿易協議，必須取消已經加徵的關稅。

川普被問到會談情況時對記者表示，「進展得非常順利」，不過，川普本周曾表示，或許得等到2020年大選之後達成協議，此話讓全球市場感到不安。

中國商務部發言人高峰周四則重申，中方認為如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅；雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多細節透露。

美國財政部米努勤也表示，美中貿易磋商正在進行中，兩國談判副代表周三晚間通電話，目前雙方正在「積極努力」達成一項貿易協議，但他補充說，美國方面並沒有具體的最後期限。

當被問及他是否會允許12月15日的關稅如期生效時，川普說：「這個我們得看看，但現在我們在向前推進。我們目前沒有討論這個問題，但是我們正在進行非常重要的討論。12月15日，可能會發生一些事情，但我們還沒有討論到這裡。然而，我們和中國有了非常好的討論。」

川普和米努勤的言論並沒有進一步華爾街，股市幾乎沒有變化，市場參與者保持觀望，等待貿易談判的進一步進展。三大股指在尾盤均略有上漲。

香港的抗議活動和北京方面對待維吾爾穆斯林少數民族等非貿易問題導致雙邊緊張局勢加劇，為達成結束貿易戰協議的前景蒙上陰影。

美國統計局周四公布數據顯示，10月美國對中國大陸貿易逆差連續三個月收窄，至313億美元，進口額保持不變，出口額增長3.4%。今年到目前為止，累計逆差已下降近15%，從2018年前10個月的3,448億美元降至2,945億美元。

川普周四晚上主持白宮一年一度的耶誕節點燈。歐新社
川普周四晚上主持白宮一年一度的耶誕節點燈。歐新社
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川普北京香港

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