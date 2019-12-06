影／白宮開會後受訪 郭台銘：時機敏感 不要談較好

鴻海創辦人郭台銘5日赴白宮開會逾2小時後受訪指出，會把美國廠做好，但現在時機敏感，很多事情不要談比較好。

郭台銘於美東時間5日上午11時許戴著深藍色、繡有中華民國和美國國旗的帽子進入白宮，下午2時左右步出白宮，開會逾2小時；郭台銘步出白宮時未戴國旗帽，表示已把帽子送人，「他們都喜歡」。

被問及是否與白宮談論威州廠，郭台銘表示，這些東西都比較機密，美國做事還是滿有效率的，「我們會把在美國的這個工廠做得很好」。

記者詢問郭台銘這次訪問狀況，郭台銘則說，「現在時機滿敏感的，還有很多事情都⋯⋯我是覺得不要談比較好。」

至於開會的情況，郭台銘僅說「非常好」，但未談任何細節。

郭台銘並說，美國希望大家都能到美國投資製造業、高科技，全世界都一樣，都希望為年輕人提供多一些工作機會，或者是農民現在自動化以後，希望能有其他行業的工作，這些都是討論的主題。

郭台銘指出，每個地方都一樣，希望給國內多一點工作機會，美國總統川普也是一樣，希望將來台灣等地都能到美國投資製造業。