川普：彈劾報告就是個笑話 民主黨2020將大敗

國會眾院司法委員會4日舉行首場彈劾川普總統聽證會的同時，在英國倫敦出席北約峰會的川普總統則繼續抨擊民主黨和眾院主持的彈劾聽證，稱彈劾報告是「笑話」，民主黨將在2020年大敗；至於報告中最新披露的其私人律師朱利安尼多次與白宮及預算辦公室聯繫，川普則淡化其重要性。 美聯社 分享 facebook 國會眾院司法委員會4日舉行首場彈劾川普總統聽證會的同時，在英國倫敦出席北約峰會的川普總統則繼續抨擊民主黨和眾院主持的彈劾聽證，稱彈劾報告是「笑話」，民主黨將在2020年大敗；至於報告中最新披露的其私人律師朱利安尼多次與白宮及預算辦公室聯繫，川普則淡化其重要性。

川普4日在與義大利總理一起會見記者時說，「如果有人說他打電話到白宮，這有什麼大不了的嗎？我可不這麼認為。」他並表示，他對朱利安尼和白宮的通話一無所知。

調查報告還揭露，眾院情報委員會的共和黨籍資深議員努尼斯(Devin Nunes)，疑似也和朱利安尼及其手下帕爾納斯(Lev Parnas)往來頻繁。

努尼斯回應說，他可能曾與帕爾納斯通話，但並不確定，因為不記得這個名字。

眾院情報委員會3日公布的300頁彈劾調查報告，將是彈劾調查邁入下一步的基礎，而眾院司法委員會草擬彈劾報告，則從本周舉行的聽證會開始，4日邀請四位法學教授，就國會的彈劾權力及川普是否犯下可彈劾的罪名聽證。

川普說，彈劾聽證舉行的時機，選在美國總統前往英國，與全球最有影響力的一些國家元首商議北約重要議程時，本身就很丟人，「彈劾」本是個骯髒字，應該只在某些特定場合使用。

川普說，他看了眾院情報委員會公布的彈劾調查報告，「就是個笑話」；他與烏克蘭總統澤倫斯基的兩次「完美」通話沒有任何施壓、任何問題，民主黨辦聽證會就是件壞事，幾乎是在質疑他們是否愛美國。

他並盛讚國會共和黨的團結，還說自己的民調一路走高，預計民主黨將在2020年大敗，眾院情報委員會主席謝安達是個鐵石心腸的失敗者，「如今發生的事絕不該再次發生在美國總統身上，這絕對是我們國家的恥辱。」