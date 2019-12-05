共和黨「孤獨證人」出身鐵桿民主黨 卻反對彈劾川普

四名法學專家4日應邀向主持彈劾調查的眾院司法委員會作證，而就像民主黨及共和黨對彈劾川普總統尖銳對立一樣，由民主黨邀請的三名憲法學者與共和黨邀請的第四名專家看法也南轅北轍。 美聯社 分享 facebook 四名法學專家4日應邀向主持彈劾調查的眾院司法委員會作證，而就像民主黨及共和黨對彈劾川普總統尖銳對立一樣，由民主黨邀請的三名憲法學者與共和黨邀請的第四名專家看法也南轅北轍。

哈佛法學院教授弗德曼(Noah Feldman)、北卡羅來納大學的格哈特 (Michael Gerhart)和史丹福大學的卡爾蘭 (Pamela Karlan)一致認為，川普尋求外國干預美國選舉構成明確的罷黜理由。

喬治‧華盛頓大學法學教授特爾利 (Jonathan Turley)則辯稱，沒有證據顯示川普觸犯可彈劾的重罪，並警告違反理性的黨派怒氣正損害彈劾調查的正當性。

弗德曼曾在前聯邦最高法院大法官邵特手下擔任書記，早就撰文表示，民主黨有正當理由對川普進行彈劾。

格哈特曾是前副總統高爾當年競選參議員時的媒體主任，在前民主黨總統柯林頓受到彈劾時擔任共同證人。

卡爾蘭曾是大法官布雷克曼的法律書記，也曾在歐巴馬政府的司法部監督投票權利。

這四名專家中最受注目的特爾利出身民主黨鐵桿家庭，本身是自由派民主黨員，1992年投票給柯林頓，卻不時發表讓民主黨親痛仇快的論調。

特爾利在1998年彈劾柯林頓的程序作證表示，柯林頓作偽證、妨礙司法、影響證人和濫用職權等指控如證明屬實，將構成「明確和強大」的彈劾基礎。

但是，他今春表示，川普企圖干擾司法部調查俄國干預2016年美國選舉的做法，並不構成妨礙司法。

經常應參院和眾院邀請對憲法事務作證的特爾利，雖然也對如何進行彈劾向民主黨人提供建議，可是他對民主黨人主張彈劾川普的說法表示深切懷疑，並批評主導推動彈劾的眾院司法委員會主席謝安達的一些談話。

特爾利除了贊成彈劾柯林頓，也曾尖銳批評共和黨的小布希總統對監測事務和刑求採取廣泛的行政權觀點，並指責歐巴馬總統積極用行政行動繞過國會阻撓，推動政策目標。

川普主政後，他繼續與公開表明自由派政策觀點、支持民主黨的法學教授立場背道而馳，包括在大法官戈薩奇的認可公聽會支持這項提名。