紐時：事實仍遭隱瞞 民主黨加速彈劾程序恐中計鑄大錯

眾院司法委員會舉行的首場彈劾調查聽證會上，共和黨方面不管是證人或國會議員，都表達希望彈劾程序應該盡快結束，某些重要證人應否出席，則交由法院裁定；紐約時報分析，值得注意的是，倘若眾院民主黨團快馬加鞭處理川普總統的彈劾調查，是否意味著鑄下大錯且因此中計，畢竟仍許某些事實仍然遭到隱瞞，無法釐清川普在處理烏克蘭事務時是否濫權。

喬治華盛頓大學法學教授特爾利(Jonathan Turley)4日在眾院司法委員會聽證會上作證時，即點出了國會目前處理彈劾調查時所面臨的憲法難題：對於白宮不讓重要證人前往作證，拒絕配合國會調查人員要求交出重要證據，眾院方面採取繼續程序的策略，而不是停下腳步與白宮糾纏。

從行政部門的角度來看，如果總統抱定決心要在彈劾調查上與立法部門打持久戰，確實可以設下防線，拒絕配合國會要求證人作證及交出資料的傳票，把燙手山芋直接丟給法院接手。總統使出如此以拖待變手段，將讓眾院能夠發揮的彈劾權限，力道遭到大幅削弱。

在4日聽證會上，共有四位法律學者出席作證，特爾利是唯一一位獲得共和黨邀請的。特爾利作證時形容，這段期間可以說是「彈劾調查的縮寫版」，如此狀況不但有問題，還讓人納悶，因為調查人員搜集到的根本是不夠完整、不夠充分的資料，證據與事實之間有著有待填補的縫隙，因為握有具體證據的證人沒有配合傳票出席作證。

特爾利說，如果沒有聽取這些重要證人的證詞，彈劾程序就貿然繼續，將是錯誤的。

民主黨人士則說，到目前為止已經掌握的事證，已經足以構成彈劾川普；民主黨方面也說，白宮的態度令人匪夷所思，一方面批評彈劾調查有漏洞，另一方面卻百般阻撓國會取得更多資訊。

特爾利分析，川普身為總統，有權訴諸法院，如果國會把川普尋求法律途徑視為妨礙司法，甚至認為構成新的彈劾理由，那麼將是立法部門的濫權