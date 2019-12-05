彈劾聽證牽扯川普小兒子名字 史丹福大學教授惹議

國會眾院司法委員會4日舉行首場彈劾川普總統聽證會。圖為聽證會現場。 美聯社 分享 facebook

眾院司法委員會4日邀請四位法學院教授出席彈劾聽證，哈佛大學法學院教授弗德曼(Noah Feldman)說，若不能彈劾濫權總統，則不再生活於民主社會；史丹福大學法學教授帕米拉‧卡爾蘭(Pamela Karlan)拿川普總統小兒子拜倫(Barron)的名字凸顯其論點，引發爭議；共和黨眾議員則抨擊民主黨的三名證人，對川普存有偏見。

北卡羅來納州大學法學院教授格哈特(Michael Gerhardt)以失敗的銀行搶匪為例，稱嫌犯不會因未遂而逃過法律究責；喬治華盛頓大學法學院教授特爾利(Jonathan Turley)與其他三人不同調，稱許多人對川普感到憤怒，但不能因此就提彈劾。

川普曾說，憲法第二條基本上允許他為所欲為；民主黨聯邦眾議員傑克森‧李(Sheila Jackson Lee)詢問卡爾蘭，川普的行為與君主有何不同。

卡爾蘭說，憲法並未賦予總統這樣的權力，指憲法表明美國沒有任何貴族頭銜，「總統可以給兒子取名拜倫，但無法讓他成為男爵(baron)」；這番話隨即招致批評，她事後推文道歉，但要求總統也應對其不端行為致歉。

格哈特說，川普的行徑替未來總統尋求外國干預開了先例，若這不能彈劾，還有什麼能被彈劾。

弗德曼則說，若無法彈劾以私利濫權的總統，人民將不再生活於民主社會之中。

特爾利與另三人看法相悖，他是共和黨證人，但自詡為無黨派的觀察者，闡明上次大選沒投給川普，但曾支持前總統柯林頓和歐巴馬；他認為，以烏克蘭通話門成立彈劾案的立論薄弱，恐怕成為史上最短命的彈劾案。

共和黨眾議員抨擊民主黨的證人，稱他們對川普有偏見。