13歲兒彈劾聽證受牽扯 梅蘭妮亞反擊、潘斯痛批秀下限

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞上周攜子拜倫（左一）離開白宮。 法新社 分享 facebook

史丹福法學院(Stanford Law School)教授卡爾蘭(Pamela Karlan)4日在眾院司法委員會彈劾調查聽證會上說，川普總統可以為兒子取名拜倫(Barron)，但川普無法讓自己晉爵成為男爵(baron)。對於13歲兒子受到牽涉，第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)透過推特發文反擊指出，卡爾蘭應該為這段發言「感到羞恥」。

梅蘭妮亞在推文中寫道：「未成年兒童隱私應該受到保護，不應該被牽涉到政治裡。」

推文中接著指出：「卡爾蘭，妳應該為妳這種充滿怒意，顯然存有偏見的譁眾取寵言論感到羞恥，而且是拿一個小孩來做文章。」

副總統潘斯4日在密西根州一場活動的演說中也對卡爾蘭提出批評。

潘斯指出，如此玩笑話根本是在「秀下限」。他說：「民主黨人士應該感到丟臉。真是夠了。」

稍後在聽證會上，卡爾蘭為稍早之前提到拜倫道歉。她說：「我錯了。顯然的，我是希望總統為曾經做過的錯誤道歉。但對於我的發言，我深感後悔。」

向來力挺川普的共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)也在聽證會上對卡爾蘭提出指正說：「當妳在這裡提到總統兒子的名字，當妳用拜倫的名字來開玩笑的時候，不會讓妳的論述增加可信度。」

蓋茨說：「這讓妳看起來尖酸刻薄，讓妳看起來像在攻擊別人的家庭，而且是美國總統的未成年孩子。」

白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)透過推特發文指出，卡爾蘭的玩笑話「很沒品」，「更糟的是，此話一出，聽證會現場竟然傳出笑聲。這個國家所遭受的對待，絕不是好笑的事。」