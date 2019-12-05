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演說讚美歐巴馬 美國駐英國副大使慘遭提前解職

2019-12-05 16:34聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國總統川普任命的駐英國大使江森（Woody Johnson）開除了副手盧肯斯（Lewis Lukens），原因是後者在演講美英特殊關係時讚美前總統歐巴馬（Barack Obama）的貢獻。

盧肯斯是30年的職業外交官，2016年至2018年11月擔任美國駐英副大使。江森則是川普競選總統時的大金主，獲酬庸出任駐英大使。

盧肯斯在Warwick大學演講後隔天，江森飛回華府，一周後返英，告訴盧肯斯已遭解職，比原定任期提前7個月結束。

美國駐英國副大使盧肯斯慘遭提前解職。美聯社資料照片
美國駐英國副大使盧肯斯慘遭提前解職。美聯社資料照片
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美國駐英國大使江森。路透資料照片
美國駐英國大使江森。路透資料照片
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川普歐巴馬英國

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