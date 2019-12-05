槍殺非裔少年判無罪 齊默曼7年後反控被害人家屬求償1億

白人守望相助隊長齊默曼。美聯社 分享 facebook

2012年佛羅里達州三福市非裔少年馬丁(Trayvon Martin)遭白人守望相助隊長齊默曼(George Zimmerman)槍殺案，被判無罪的齊默曼4日反控被害人家屬等捏造證據，求償1億元。

齊默曼訴狀指出，自稱是馬丁死前最後一個打電話給死者的證人，其實是證人的同父異母或同母異父姊妹。

訴狀說，布莉特妮‧尤金(Brittany Eugene)不願意出庭作證，證明自己就是馬丁被槍殺前，打電話給他的人。結果，她的姊妹金特爾(Rachel Jeantel)就假裝是自己打那個電話，並在2013年在佛州三福市舉行的審判庭上公然作偽證。

馬丁因為和齊默曼起爭執，被齊默曼開槍打死。

因為馬丁是黑人，而齊默曼爸爸是白人、媽媽是西班牙裔，本案引發種族爭議，佛州的自衛法也引發熱議。

馬丁家族律師克蘭普(Benjamin Crump)發表聲明，說原告的說法「毫無根據，率爾操觚。」

聲明說，「原告持續展現他唯我獨尊，漠視他人的態度，對那些被他自己錯誤行動破滅一生的人，造成二度傷害。儘管毫無證據，他居然想讓我們相信，他是一大陰謀的無辜受害者。他編造的故事完全違反邏輯，大家該停止這類毫無根據的想像了吧。」

齊默曼的律師克雷曼(Larry Klayman)預定5日在南佛州舉行記者會，說明這樁官司。原告打算針對他認為的「惡意」陰謀牽涉的所有人，包括死者父母、家庭律師、律師著作出版商、起訴本案的檢察官等，說他們共謀入他於罪，求償1億元。

克雷曼本來也想播放由保守派製作人吉爾伯特(Joel Gilbert)執導的有關本案的電影，但播放場地Coral Gables藝術電影院4日推文宣布取消場地的租賃，原因是「事先不知道放映內容。」

華府律師協會7月曾提議暫停克雷曼的律師執照兩年以上。