4月前不找工作 美國70萬人恐丟糧食券

美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

川普政府發布最後法規，使各州更難豁免工作規定，因此現在領取糧食券的人，約有68萬8000人必須在4月底前找到工作，否則可能失去這種福利。

新法規將影響未滿50歲、沒有未成年孩子或其他被扶養人的肢體健全成年人。在使用糧食券者中占絕大多數的兒童、老人和殘障者不受影響。

根據新法，4月1日起使用糧食券的肢體健全成年人，每個月必須工作、接受工作訓練或從事義工至少80小時，否則三年期間最多只能獲得三個月糧食券。

這種工作規定在1990年代中期即已存在，可是許多州為失業率較高或缺乏工作機會的郡縣獲得豁免。

新法將使獲得豁免更難，包括24個月期間失業率低於6%的地區不得豁免工作規定。根據現行法規，失業率比全國平均值 (現為3.6%)高出五分之一的地區就能獲得豁免，而且各州能把不同地區合併起來獲得最大的豁免利益。

農業部說，沒有兒童而又肢體健全的領取糧食券成年人，約有四分之三沒有工作，而新法可望在五年期間為聯邦節省55億元開支。

農業部長普度說，新法為SNAP計畫恢復國會立法宗旨，並在工作機會充裕之時鼓勵民眾返回職場。

他說，SNAP旨在協助民眾度過困難時期，不是一種生活方式。他指出2000年美國失業率為4%時，全國有1700萬人使用糧食券，現在失業率更低，卻有超過3600萬人使用糧食券。

民主黨國會議員和維權者立即譴責政府不懂民間疾苦，並宣稱新法將對少數群體造成最大的影響。

社福機構也表示，許多人不工作是因缺乏教育或技能、有犯罪前科很難找到工作，或是身有隱疾。此外，臨時工作或打工職務愈來愈多，有些人雖有工作，可是工時不夠。

川普政府已對縮減SNAP提出三項主張，包括緊縮領取糧食券的資格，讓存款超過標準的人不得領取糧食券，主要將影響老年人和工作家庭。